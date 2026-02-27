Itinerario y novedades del Martes Santo en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Martes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad seis cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.
Rocío
- Nombre: Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada.
- Iconografía: Las caídas de Jesús en su camino al Calvario, obra de Eslava Rubio. Y virgen bajo palio de Mollar Franch.
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT "Suspiros de Pasión” de Alameda, tras el Señor la AM Vera+Cruz de Campillos y acompañando a la Virgen, la BM del Rocío.
- Estrenos:
- Juego de varales de ambos tronos.
- Refuerzo de las barras de palio.
- Saya, diseñada por Curro Claros.
- Dos marchas nuevas: Al doblar Cobertizo, de José María García y Andrés Guerrero, y La Virgen que quiero yo, de Francisco Javier Criado.
Penas
- Nombre: Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestros Señor y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas, Reina y Madre, y Santo Domingo de la Calzada.
- Iconografía: El momento previo a la expiración de Jesús es obra de Buiza Fernández. Y dolorosa bajo palio de Eslava Rubio.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la banda de CCTT Paso y Esperanza y acompañando a la Virgen, la BM Nuestra Señora de la Paz.
- Estrenos:
- 20 túnicas nuevas.
- Relicario para el trono de la Virgen, de Manuel Valera.
- Nueva marcha procesional, María en sus Penas del joven compositor Pedro Gálvez
Nueva Esperanza
- Nombre: Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín.
- Iconografía: Jesús con la cruz a cuestas, obra de García Palomo. Y dolorosa bajo palio, anónima.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor la AM Rescate de Linares (ida) y AM Virgen de Gracia de Archidona (regreso), y acompañando a la Virgen la BM de Zamarrilla.
- Estrenos:
- Finalización de la ejecución del dorado de los arbotantes, estreno al completo del trono del Cristo.
- Arreglo y mejora del Guion Corporativo.
- Broche rosa sobre ancla, reflejando la unión de la Hermandad junto a Zamarrilla.
- Escudo de oro de la Hermandad.
- Escudo del Grupo Joven
Estrella
- Nombre: Ilustre y Venerable Hermandad en la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la Estrella
- Iconografía: Jesús despreciado por Herodes, obra de Palma Burgos. Y dolorosa bajo palio anónima.
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, tras el Señor la banda de CCTT del Carmen y acompañando a la Virgen, la Banda Sinfónica de la Trinidad.
- Estrenos:
- Reforma de la mesa y virales nuevos del trono de la Virgen.
- Nuevo juego de ánforas.
Rescate
- Nombre: Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia
- Iconografía: Jesús apresado en el huerto de Getsemaní, grupo escultórico y dolorosa bajo palio, obra de Castillo Lastrucci.
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT Vera+Cruz de Almogía, tras el Señor la AM Santa Cruz de Huelva y acompañando a la Virgen, la BM de Cruz del Humilladero.
- Estrenos:
- Naveta
- Rehabilitación de la Capilla de calle Agua, que se inaugurará en el mes de abril.
- Cambio de color de cera en la sección del Señor, que pasará a ser blanco.
- Modificación en el itinerario de vuelta.
- Modificación en la estructura del trono del Señor para dotarlo de 10cm más de altura con respecto al grupo escultórico.
Sentencia
- Nombre: Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
- Iconografía: Jesús condenado a muerte por Pilatos, obra de Martin Simón. Grupo escultórico, de Pérez Hidalgo. Y dolorosa bajo palio tallada por Gutiérrez León.
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT de Jesús Nazareno de Almogía, tras el Señor la AM San Lorenzo Mártir y acompañando a la Virgen, la BM Soledad de Mena.
- Estrenos: Nuevo trono de Jesús de la Sentencia.
- Diseño: José María Ruiz Montes
- Mesa: Juan Angulo
- Carpintería: Francisco López
- Talla: Manuel Toledano
- Imaginería: Álvaro Abrines
- Orfebrería: Taller Montenegro
- Dorado: Alberto Berdugo