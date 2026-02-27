Itinerario y novedades del Martes Santo en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Martes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad seis cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.

Rocío

Nombre: Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada.

Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada. Iconografía: Las caídas de Jesús en su camino al Calvario, obra de Eslava Rubio. Y virgen bajo palio de Mollar Franch.

Las caídas de Jesús en su camino al Calvario, obra de Eslava Rubio. Y virgen bajo palio de Mollar Franch. Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT "Suspiros de Pasión” de Alameda, tras el Señor la AM Vera+Cruz de Campillos y acompañando a la Virgen, la BM del Rocío.

En cabeza de procesión, la banda de CCTT "Suspiros de Pasión” de Alameda, tras el Señor la AM Vera+Cruz de Campillos y acompañando a la Virgen, la BM del Rocío. Estrenos:

- Juego de varales de ambos tronos.

- Refuerzo de las barras de palio.

- Saya, diseñada por Curro Claros.

- Dos marchas nuevas: Al doblar Cobertizo, de José María García y Andrés Guerrero, y La Virgen que quiero yo, de Francisco Javier Criado.

Penas

Nombre: Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestros Señor y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas, Reina y Madre, y Santo Domingo de la Calzada.

Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestros Señor y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas, Reina y Madre, y Santo Domingo de la Calzada. Iconografía: El momento previo a la expiración de Jesús es obra de Buiza Fernández. Y dolorosa bajo palio de Eslava Rubio.

El momento previo a la expiración de Jesús es obra de Buiza Fernández. Y dolorosa bajo palio de Eslava Rubio. Acompañamiento musical: Tras el Señor la banda de CCTT Paso y Esperanza y acompañando a la Virgen, la BM Nuestra Señora de la Paz.

Tras el Señor la banda de CCTT Paso y Esperanza y acompañando a la Virgen, la BM Nuestra Señora de la Paz. Estrenos:

- Arco de campana, de Manuel Valera y campana, de Rivera de Cáceres, para el trono de la Virgen.

- 20 túnicas nuevas.

- Relicario para el trono de la Virgen, de Manuel Valera.

- Nueva marcha procesional, María en sus Penas del joven compositor Pedro Gálvez

Nueva Esperanza

Nombre: Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín.

Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, Santa Ana y San Joaquín. Iconografía: Jesús con la cruz a cuestas, obra de García Palomo. Y dolorosa bajo palio, anónima.

Jesús con la cruz a cuestas, obra de García Palomo. Y dolorosa bajo palio, anónima. Acompañamiento musical: Tras el Señor la AM Rescate de Linares (ida) y AM Virgen de Gracia de Archidona (regreso), y acompañando a la Virgen la BM de Zamarrilla.

Tras el Señor la AM Rescate de Linares (ida) y AM Virgen de Gracia de Archidona (regreso), y acompañando a la Virgen la BM de Zamarrilla. Estrenos:

- Finalización de la ejecución del dorado de los arbotantes, estreno al completo del trono del Cristo.

- Arreglo y mejora del Guion Corporativo.

- Broche rosa sobre ancla, reflejando la unión de la Hermandad junto a Zamarrilla.

- Escudo de oro de la Hermandad.

- Escudo del Grupo Joven

Estrella

Nombre : Ilustre y Venerable Hermandad en la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la Estrella

: Ilustre y Venerable Hermandad en la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la Estrella Iconografía: Jesús despreciado por Herodes, obra de Palma Burgos. Y dolorosa bajo palio anónima.

Jesús despreciado por Herodes, obra de Palma Burgos. Y dolorosa bajo palio anónima. Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, tras el Señor la banda de CCTT del Carmen y acompañando a la Virgen, la Banda Sinfónica de la Trinidad.

En cabeza de procesión, la banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, tras el Señor la banda de CCTT del Carmen y acompañando a la Virgen, la Banda Sinfónica de la Trinidad. Estrenos:

- Reforma de la mesa y virales nuevos del trono de la Virgen.

- Nuevo juego de ánforas.

Rescate

Nombre: Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia

Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia Iconografía: Jesús apresado en el huerto de Getsemaní, grupo escultórico y dolorosa bajo palio, obra de Castillo Lastrucci.

Jesús apresado en el huerto de Getsemaní, grupo escultórico y dolorosa bajo palio, obra de Castillo Lastrucci. Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT Vera+Cruz de Almogía, tras el Señor la AM Santa Cruz de Huelva y acompañando a la Virgen, la BM de Cruz del Humilladero.

En cabeza de procesión, la banda de CCTT Vera+Cruz de Almogía, tras el Señor la AM Santa Cruz de Huelva y acompañando a la Virgen, la BM de Cruz del Humilladero. Estrenos:

- Naveta

- Rehabilitación de la Capilla de calle Agua, que se inaugurará en el mes de abril.

- Cambio de color de cera en la sección del Señor, que pasará a ser blanco.

- Modificación en el itinerario de vuelta.

- Modificación en la estructura del trono del Señor para dotarlo de 10cm más de altura con respecto al grupo escultórico.

Sentencia

Nombre : Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista

: Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista Iconografía: Jesús condenado a muerte por Pilatos, obra de Martin Simón. Grupo escultórico, de Pérez Hidalgo. Y dolorosa bajo palio tallada por Gutiérrez León.

Jesús condenado a muerte por Pilatos, obra de Martin Simón. Grupo escultórico, de Pérez Hidalgo. Y dolorosa bajo palio tallada por Gutiérrez León. Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la banda de CCTT de Jesús Nazareno de Almogía, tras el Señor la AM San Lorenzo Mártir y acompañando a la Virgen, la BM Soledad de Mena.

En cabeza de procesión, la banda de CCTT de Jesús Nazareno de Almogía, tras el Señor la AM San Lorenzo Mártir y acompañando a la Virgen, la BM Soledad de Mena. Estrenos: Nuevo trono de Jesús de la Sentencia.

- Diseño: José María Ruiz Montes

- Mesa: Juan Angulo

- Carpintería: Francisco López

- Talla: Manuel Toledano

- Imaginería: Álvaro Abrines

- Orfebrería: Taller Montenegro

- Dorado: Alberto Berdugo