Itinerario y novedades del Jueves Santo en Málaga

Estas son las cofradías del Jueves Santo en Málaga: Cena, Viñeros, Santa Cruz, Vera+Cruz, Mena, Zamarrilla, Misericordia y Esperanza

Redacción

Málaga |

Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, de la Archicofradía del Paso y la Esperanza
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, de la Archicofradía del Paso y la Esperanza | Al Hombro

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Jueves Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad ocho cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.

Cena

  • Nombre: Real y muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental y María Santísima de la Paz.
  • Iconografía: Última Cena y dolorosa bajo palio de Álvarez Duarte.
  • Acompañamiento musical: Tras el Cristo, AM Estrella de Dos Hermanas, y tras la Virgen la BM de La Paz.
  • Estrenos:

- Túnicas bordadas de los apóstoles Santiago el Mayor y San Andrés.

- 100 equipos nuevos de nazarenos para ambas secciones.

- Nueva marcha para el Señor: El Pacto, de Fran Ortiz.

- Broche de oro para el Señor.

Viñeros

  • Nombre: Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártir
  • Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas y dolorosa bajo palio de Buiza Fernández.
  • Acompañamiento musical: Tras el Señor AM San Lorenzo Mártir y tras la Virgen BM Santa Cecilia de Sorbas (Almería)
  • Estrenos:

- Crestería del trono del Señor para asemejarse a la estética original.

- Saya en terciopelo negro y bordada en hilo de oro.

- Broche en plata y bañado en oro para el Señor.

- 10 nuevos equipos de nazareno para cada sección.

Santa Cruz

  • Nombre: Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia.
  • Iconografía: Dolorosa al pie de la Cruz, de Dubé de Luque.
  • Acompañamiento musical: En cabeza, trio de capilla Salus Infirmorum , de La Línea de la Concepción. Tras trono, BM Maestro Eloy García-Archicofradía de la Expiración.
  • Estrenos:

- Representación nazarena de la sección del Cristo de la Victoria.

- Cambio del color de los cirios: en cabeza serán negros, tiniebla para la sección del Cristo y blanco, para la Virgen.

- Ampliación de la base del trono con un nuevo moldurón y ampliación del existente.

- Cambio de acabado del trono con aplicación de lijado extrafino.

- Tocado de tul antiguo bordado en hilo de oro, perlas y pedrería para la Virgen.

Vera+Cruz

  • Nombre: Archicofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Sangre (Cofradías Fusionadas)
  • Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, obra anónima.
  • Acompañamiento musical: Tras el trono, BM Sinfónica de la Trinidad.
  • Estrenos:

- Nueva cruz procesional, de Manuel Toledano.

- Nueva pintura para el estandarte, de Agustín Soler.

Mena

  • Nombre: Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada.
  • Iconografía: María Magdalena se postra a los pies de Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio anónima.
  • Acompañamiento musical: En cabeza, tambores roncos de La Legión. Acompañando al Cristo, CCTT de la BRILEG Viator de la Legión y, tras la Virgen, BM de la Soledad de Mena.
  • Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Zamarilla

  • Nombre: Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada.
  • Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio atribuida a Gutiérrez de León.
  • Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT de Ntro. Padre Jesús Cautivo, y tras la Virgen la BM de la propia cofradía.
  • Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Misericordia

  • Nombre: Real Ilustre y Vererable Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas, Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios.
  • Iconografía: Jesús cae con la Cruz a cuestas, de Navas Parejo, y dolorosa bajo palio anónima.
  • Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT del Carmen y tras la Virgen la BM Cruz del Humilladero.
  • Estrenos:

- Renovación del bastidor del palio de la Virgen.

- Nuevo juego de tulipas para los arbotantes de la Virgen.

- Confección de 20 nuevos escapularios para cada sección.

- Nuevos equipos de nazarenos para cada sección.

Esperanza

  • Nombre: Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza Coronada.
  • Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas de Mariano Benlliure y dolorosa bajo palio anónima.
  • Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT del Paso y la Esperanza. Tras la Virgen, BM de la Archicofradía.
  • Estrenos:

- Bandera pontificia.

- Incorporación de los maceros en la sección de la Virgen.

