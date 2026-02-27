Itinerario y novedades del Jueves Santo en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Jueves Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad ocho cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.
Cena
- Nombre: Real y muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental y María Santísima de la Paz.
- Iconografía: Última Cena y dolorosa bajo palio de Álvarez Duarte.
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, AM Estrella de Dos Hermanas, y tras la Virgen la BM de La Paz.
- Estrenos:
- Túnicas bordadas de los apóstoles Santiago el Mayor y San Andrés.
- 100 equipos nuevos de nazarenos para ambas secciones.
- Nueva marcha para el Señor: El Pacto, de Fran Ortiz.
- Broche de oro para el Señor.
Viñeros
- Nombre: Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártir
- Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas y dolorosa bajo palio de Buiza Fernández.
- Acompañamiento musical: Tras el Señor AM San Lorenzo Mártir y tras la Virgen BM Santa Cecilia de Sorbas (Almería)
- Estrenos:
- Crestería del trono del Señor para asemejarse a la estética original.
- Saya en terciopelo negro y bordada en hilo de oro.
- Broche en plata y bañado en oro para el Señor.
- 10 nuevos equipos de nazareno para cada sección.
Santa Cruz
- Nombre: Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia.
- Iconografía: Dolorosa al pie de la Cruz, de Dubé de Luque.
- Acompañamiento musical: En cabeza, trio de capilla Salus Infirmorum , de La Línea de la Concepción. Tras trono, BM Maestro Eloy García-Archicofradía de la Expiración.
- Estrenos:
- Representación nazarena de la sección del Cristo de la Victoria.
- Cambio del color de los cirios: en cabeza serán negros, tiniebla para la sección del Cristo y blanco, para la Virgen.
- Ampliación de la base del trono con un nuevo moldurón y ampliación del existente.
- Cambio de acabado del trono con aplicación de lijado extrafino.
- Tocado de tul antiguo bordado en hilo de oro, perlas y pedrería para la Virgen.
Vera+Cruz
- Nombre: Archicofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Sangre (Cofradías Fusionadas)
- Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, obra anónima.
- Acompañamiento musical: Tras el trono, BM Sinfónica de la Trinidad.
- Estrenos:
- Nueva cruz procesional, de Manuel Toledano.
- Nueva pintura para el estandarte, de Agustín Soler.
Mena
- Nombre: Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada.
- Iconografía: María Magdalena se postra a los pies de Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio anónima.
- Acompañamiento musical: En cabeza, tambores roncos de La Legión. Acompañando al Cristo, CCTT de la BRILEG Viator de la Legión y, tras la Virgen, BM de la Soledad de Mena.
- Estrenos: Sin estrenos a destacar.
Zamarilla
- Nombre: Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada.
- Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio atribuida a Gutiérrez de León.
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT de Ntro. Padre Jesús Cautivo, y tras la Virgen la BM de la propia cofradía.
- Estrenos: Sin estrenos a destacar.
Misericordia
- Nombre: Real Ilustre y Vererable Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas, Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios.
- Iconografía: Jesús cae con la Cruz a cuestas, de Navas Parejo, y dolorosa bajo palio anónima.
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT del Carmen y tras la Virgen la BM Cruz del Humilladero.
- Estrenos:
- Renovación del bastidor del palio de la Virgen.
- Nuevo juego de tulipas para los arbotantes de la Virgen.
- Confección de 20 nuevos escapularios para cada sección.
- Nuevos equipos de nazarenos para cada sección.
Esperanza
- Nombre: Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza Coronada.
- Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas de Mariano Benlliure y dolorosa bajo palio anónima.
- Acompañamiento musical: Tras el Cristo, CCTT del Paso y la Esperanza. Tras la Virgen, BM de la Archicofradía.
- Estrenos:
- Bandera pontificia.
- Incorporación de los maceros en la sección de la Virgen.