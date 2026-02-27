Itinerario y novedades del Jueves Santo en Málaga

Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2025. El Jueves Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad ocho cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.

Cena

Real y muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental y María Santísima de la Paz. Iconografía: Última Cena y dolorosa bajo palio de Álvarez Duarte.

Tras el Cristo, AM Estrella de Dos Hermanas, y tras la Virgen la BM de La Paz. Estrenos:

- Túnicas bordadas de los apóstoles Santiago el Mayor y San Andrés.

- 100 equipos nuevos de nazarenos para ambas secciones.

- Nueva marcha para el Señor: El Pacto, de Fran Ortiz.

- Broche de oro para el Señor.

Viñeros

Muy Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y San Lorenzo Mártir Iconografía: Jesús con la Cruz a cuestas y dolorosa bajo palio de Buiza Fernández.

Tras el Señor AM San Lorenzo Mártir y tras la Virgen BM Santa Cecilia de Sorbas (Almería) Estrenos:

- Crestería del trono del Señor para asemejarse a la estética original.

- Saya en terciopelo negro y bordada en hilo de oro.

- Broche en plata y bañado en oro para el Señor.

- 10 nuevos equipos de nazareno para cada sección.

Santa Cruz

Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia. Iconografía: Dolorosa al pie de la Cruz, de Dubé de Luque.

En cabeza, trio de capilla , de La Línea de la Concepción. Tras trono, BM Maestro Eloy García-Archicofradía de la Expiración. Estrenos:

- Representación nazarena de la sección del Cristo de la Victoria.

- Cambio del color de los cirios: en cabeza serán negros, tiniebla para la sección del Cristo y blanco, para la Virgen.

- Ampliación de la base del trono con un nuevo moldurón y ampliación del existente.

- Cambio de acabado del trono con aplicación de lijado extrafino.

- Tocado de tul antiguo bordado en hilo de oro, perlas y pedrería para la Virgen.

Vera+Cruz

Nombre : Archicofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Sangre (Cofradías Fusionadas)

: Archicofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Sangre (Cofradías Fusionadas) Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, obra anónima.

Jesús muerto en la Cruz, obra anónima. Acompañamiento musical: Tras el trono, BM Sinfónica de la Trinidad.

Tras el trono, BM Sinfónica de la Trinidad. Estrenos:

- Nueva cruz procesional, de Manuel Toledano.

- Nueva pintura para el estandarte, de Agustín Soler.

Mena

Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada. Iconografía: María Magdalena se postra a los pies de Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio anónima.

En cabeza, tambores roncos de La Legión. Acompañando al Cristo, CCTT de la BRILEG Viator de la Legión y, tras la Virgen, BM de la Soledad de Mena. Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Zamarilla

: Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada. Iconografía: Jesús muerto en la Cruz, de Palma Burgos y dolorosa bajo palio atribuida a Gutiérrez de León.

Tras el Cristo, CCTT de Ntro. Padre Jesús Cautivo, y tras la Virgen la BM de la propia cofradía. Estrenos: Sin estrenos a destacar.

Misericordia

: Real Ilustre y Vererable Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas, Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios. Iconografía: Jesús cae con la Cruz a cuestas, de Navas Parejo, y dolorosa bajo palio anónima.

Tras el Cristo, CCTT del Carmen y tras la Virgen la BM Cruz del Humilladero. Estrenos:

- Renovación del bastidor del palio de la Virgen.

- Nuevo juego de tulipas para los arbotantes de la Virgen.

- Confección de 20 nuevos escapularios para cada sección.

- Nuevos equipos de nazarenos para cada sección.

Esperanza

: Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza Coronada. Iconografía : Jesús con la Cruz a cuestas de Mariano Benlliure y dolorosa bajo palio anónima.

Tras el Cristo, CCTT del Paso y la Esperanza. Tras la Virgen, BM de la Archicofradía. Estrenos:

- Bandera pontificia.

- Incorporación de los maceros en la sección de la Virgen.