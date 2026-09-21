Survival Zombie regresa a Plaza Mayor para vivir una nueva noche de terror y supervivencia

Plaza Mayor, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, volverá a convertirse en escenario de una noche de suspense, persecuciones y supervivencia con una nueva edición de Survival Zombie, que se

celebrará el próximo sábado 26 de septiembre. Tras la experiencia del pasado año, la cita regresa con una nueva historia y una ambientación inspirada en el universo del terror zombi.

Durante la noche, los participantes se sumergirán en una experiencia de rol en vivoen la que tendrán que seguir la trama, investigar, superar pruebas, tomar decisiones y evitar a los zombis para conseguir sobrevivir hasta el final. La dinámica combina

estrategia, acción y trabajo en equipo, convirtiendo los espacios de Plaza Mayor en un gran escenario de juego.

Esta edición estará ambientada en 1968, año del estreno de La noche de los muertos vivientes, la película de George A. Romero que marcó un antes y un después en el género zombi. La historia arrancará durante la celebración de una boda que terminará tomando un rumbo muy diferente al esperado. A partir de ahí, los participantes tendrán que enfrentarse a una noche en la que los muertos han dejado de estarlo y una infección comienza a extenderse.

La celebración de esta segunda edición refuerza la apuesta de Plaza Mayor por incorporar a su programación propuestas de ocio diferentes, aprovechando sus espacios al aire libre y su particular arquitectura para ofrecer experiencias que van más allá de la compra.

“Después de la experiencia del pasado año, nos hacía especial ilusión volver a acoger Survival Zombie. Es una propuesta que consigue algo muy especial: transformar por completo Plaza Mayor durante una noche y hacer que quienes participan no sean simplemente espectadores, sino protagonistas de una historia. Queremos seguir ofreciendo experiencias diferentes que sorprendan a nuestros visitantes y conviertan cada visita al centro en algo memorable”, explica Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor.

La experiencia comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 05:00 horas, aunque los participantes podrán realizar el check-in desde las 18:00 horas. La organización recomienda acudir con antelación para evitar esperas y facilitar el acceso al juego