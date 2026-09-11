Soleá Morente reinventa el legado de Los Ángeles con «Una vez más», ya en plataformas digitales

Determinadas canciones habitan un estado de gracia suspendido, a la espera de que el alma adecuada vuelva a posarse sobre ellas para devolverles el aire. Bajo esa pulsión afectiva que transforma la ausencia en una celebración de luz, la memoria de una de las bandas más icónicas del pop español rebrota en el presente, cargada de un calado emocional transparente y conmovedor. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales el nuevo sencillo «Una vez más», una pieza mecida por la entrega íntima y libérrima de Soleá Morente que funciona como el latido central de un disco doble concebido desde la devoción artística y el afecto filial; una obra coral impulsada por Popi y Pablo González que reafirma el catálogo del cuarteto granadino como materia viva en el ADN de nuestra música.

Transcurrido medio siglo desde aquel trágico 1976 en el que las vidas de Poncho González y José Luis Avellaneda quedaron truncadas en la carretera, la discografía de Los Ángeles elude la compostura del mausoleo para reafirmarse en el presente. Lejos de la nostalgia industrial o del trámite conmemorativo, el proyecto «El Eco de Los Ángeles · 1976 · 2026 · Recordando a Poncho González» se articula como un movimiento de calado diseñado para examinar la vigencia de un repertorio excepcional. Tras el descorche inicial de «Momentos» a cargo de Anni B Sweet y Pedro de Dios, la propuesta entrega su nuevo argumento: una relectura de «Una vez más» filtrada por la sensibilidad de Soleá Morente.

En esta entrega, Soleá Morente se adentra en una de las joyas más nobles del grupo sin recurrir al artificio. Su voz entabla una conversación íntima con la melodía original, envuelta en una producción de acabado pulcro (con firma técnica de José Antonio Sánchez desde Producciones Peligrosas, Miguel Martín y Jesús Coca) que saca a la luz valiosos matices armónicos sin agrietar la estructura de la canción. La pieza funciona como la mejor antesala para la llegada del álbum completo, un volumen doble donde la veteranía y la vanguardia se cruzan con alianzas de la talla de Jota y Florent (de Los Planetas), Víctor Lapido, JJ Machuca o Napoleón Solo, entre otros nombres indispensables. Para acompañar este lanzamiento, ya se encuentra disponible la reserva anticipada (pre-order) de la edición física en doble vinilo a través de la web oficial: https://elecodelosangeles.com/

La dimensión de este homenaje desbordará lo estrictamente discográfico para desplegar un amplio programa de actividades. En el ámbito institucional y divulgativo, el Teatro Alhambra acogerá el miércoles 18 de noviembre a las 20:00 horas una mesa redonda impulsada por la SGAE para debatir sobre la música y la huella de la banda. El encuentro contará con las intervenciones de los periodistas José Ramón Pardo, Fernando Díaz de La Guardia y Eduardo Tébar, junto a los músicos José Ignacio Lapido y Popi González, culminando con un showcase acústico en el que se interpretarán varios clásicos del grupo. Asimismo, durante el mes de diciembre, la sede de Caja Rural albergará una exposición documental compuesta por objetos personales, fotografías inéditas y valioso material de archivo sobre la trayectoria del conjunto.

El punto de ebullición en directo vivirá su momento cumbre el próximo sábado 24 de octubre a las 21:00 horas sobre el escenario del Teatro CajaGranada, cita respaldada por el Ayuntamiento de Granada, Granada 2031 Capital Europea de la Cultura, Fundación CajaGranada y Cervezas Victoria. Un concierto único, cuyas entradas ya están a la venta, donde varios de los protagonistas del disco se citarán con invitados de la talla de Miguel Ríos, Lori Meyers, Lapido, José Antonio García (de 091), Soleá Morente, Antonio Arias & Juan Codorniú (de Lagartija Nick), Popi González, Pablo G, Quini Almendros (de La Guardia), Juan Alberto (de Niños Mutantes), Adolfo (de Los Íberos) junto a Luis Martín (de Los Ronaldos), Unidad y Armonía, José A. Sánchez, Miguel Martín, Jesús Coca, Jesús García, Paulina del Carmen, Tessa Olmos, Eva Penélope, María Alcaraz, Nacho Pacheco y Pablo Bachs.

«El Eco de Los Ángeles · Recordando a Poncho González» esquiva así el mármol del monumento para erigirse en un organismo vivo, respirable y latente. Este proyecto no busca congelar el tiempo, sino desenterrar la nervadura secreta de unas canciones que siguen ardiendo con la misma intensidad que el primer día: la certeza de que la belleza de un repertorio clásico no pertenece al pasado, sino al oído sensible que hoy decide volver a habitarlo.

Información de agenda y calendario del proyecto:

- Reserva del disco: Pre-order del doble vinilo activo en https://elecodelosangeles.com/tienda/

- 24 de octubre (21:00 h): Concierto homenaje en vivo en el Teatro CajaGranada (Av. de la Ciencia, 2, Granada). Entradas ya a la venta.

- 18 de noviembre (20:00 h): Mesa redonda SGAE y showcase en el Teatro Alhambra de Granada.

- Diciembre: Exposición documental en la Sede Caja Rural de Granada.