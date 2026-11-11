Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba alcanzan el máximo reconocimiento QH (Quality Healthcare) a la excelencia asistencial

Los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba han sido reconocidos por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) con tres estrellas, el máximo nivel del reconocimiento Quality Healthcare (QH), durante el acto de la XIII edición de entrega de estos premios, celebrado el martes 10 de noviembre en Madrid.

Estos premios de la Fundación IDIS distinguen a las organizaciones sanitarias por su compromiso con la excelencia asistencial, la calidad de sus procesos y la mejora continua, reconociendo la consolidación de una cultura de calidad en ambos hospitales, orientada a garantizar la seguridad del paciente y una atención sanitaria cada vez más personalizada, innovadora y humanizada.

La obtención de las tres estrellas supone un nuevo hito en la trayectoria de ambos centros, que cuentan además con otras acreditaciones de reconocido prestigio nacional e internacional, fruto de su apuesta por la evaluación externa, la excelencia clínica y la mejora permanente de sus estándares asistenciales.

Los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba cuentan con la certificación en nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), el máximo nivel de certificación de este organismo, que acredita el cumplimiento de elevados estándares de calidad en la organización, la seguridad de los pacientes, la gestión de los procesos y la mejora continua.

El Hospital Quirónsalud Málaga fue el primer centro hospitalario, tanto de ámbito público como privado, en alcanzar esta certificación Excelente de la ACSA (en diciembre de 2025); un ejemplo de su apuesta por un modelo asistencial que integra la calidad en todos los ámbitos de su actividad, desde la atención clínica hasta la gestión, la innovación y la experiencia del paciente, sustentado en la implicación de sus profesionales y en la evaluación permanente como herramienta para identificar oportunidades de mejora y ofrecer una atención cada vez más segura y eficaz.

En este sentido, Sergio Polite, responsable de Calidad del Hospital Quirónsalud Málaga, destaca que “alcanzar el máximo reconocimiento QH de tres estrellas supone un nuevo respaldo a una trayectoria de excelencia que ya cuenta con la certificación Excelente de la ACSA, de la que fuimos pioneros. Ambos reconocimientos son el resultado de años de trabajo, evaluación y mejora continua, pero, sobre todo, del compromiso de nuestros profesionales con la seguridad y el bienestar de los pacientes. La calidad no consiste únicamente en cumplir estándares, sino en autoanalizarnos y actualizarnos constantemente cómo trabajamos para ofrecer una atención cada vez mejor”.

Por su parte, el Hospital Quirónsalud Córdoba, que también cuenta desde este año con la certificación Excelente de la ACSA, dispone del sello dorado de la Joint Commission International (JCI), la máxima distinción que concede este organismo y que obtuvo en 2022, renovándolo el pasado año.

Esta acreditación supone la evaluación del cumplimiento de los más exigentes estándares internacionales relacionados con la seguridad del paciente, la calidad asistencial, la prevención de riesgos, la gestión de los procesos clínicos y la mejora continua. Su obtención pone de manifiesto la apuesta del centro cordobés por desarrollar su actividad conforme a criterios internacionales de excelencia sanitaria.

Para Lydia Ariza, responsable de Calidad del Hospital Quirónsalud Córdoba, “este reconocimiento QH de tres estrellas se suma a la certificación Excelente de la ACSA y a nuestra acreditación Joint Commission International, y pone de manifiesto la solidez de nuestro modelo de calidad y seguridad asistencial. Trabajar conforme a estos estándares implica mantener una evaluación permanente de nuestros procesos, anticiparnos a posibles riesgos y fomentar una cultura de seguridad compartida por toda la organización. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de nuestros profesionales y, al mismo tiempo, una responsabilidad para seguir mejorando cada día”.

Estas acreditaciones, junto al reconocimiento QH de tres estrellas, constituyen un respaldo externo al trabajo que desarrollan los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Córdoba para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad, con el paciente como eje central de todas sus actuaciones.

Reconocimiento QH: organizaciones comprometidas con la calidad y la eficiencia al servicio del paciente El reconocimiento QH, promovido por la Fundación IDIS, tiene como objetivo distinguir a las organizaciones sanitarias públicas y privadas que demuestran un compromiso sostenido con la calidad y cuentan con sistemas de gestión y evaluación que permiten avanzar en la mejora de sus procesos y resultados asistenciales.

El modelo contempla distintos niveles de reconocimiento, desde QH hasta QH de tres estrellas, siendo este último la máxima categoría. Para su concesión se valoran las certificaciones y acreditaciones de calidad de las organizaciones, así como la implantación y consolidación de sistemas de mejora continua.

De este modo, el reconocimiento QH no sólo pone en valor los estándares de calidad alcanzados, sino también el esfuerzo sostenido de las organizaciones por mantenerlos, evaluarlos y mejorarlos a lo largo del tiempo.

Para ambos hospitales, alcanzar el máximo nivel QH representa también un reconocimiento al trabajo de sus equipos profesionales, cuya implicación resulta fundamental para consolidar una cultura de calidad y seguridad en todas las áreas asistenciales. Y es que, la calidad asistencial es el resultado de un esfuerzo colectivo que implica a profesionales sanitarios y no sanitarios, y que abarca desde la práctica clínica y la incorporación de avances tecnológicos hasta la coordinación entre servicios, la formación continuada, la gestión eficiente de los recursos y la atención humanizada.

En este sentido, las tres estrellas QH constituyen un estímulo para seguir impulsando iniciativas de mejora, reforzando la cultura de seguridad y promoviendo una atención cada vez más resolutiva, cercana y adaptada a las necesidades de cada paciente.

Hospitales de Quirónsalud reconocidos en la 13ª edición de los QH

Obtención por primera vez

· Hospital Universitario La Luz: QH 2 Estrellas

Mejora de categoría

· Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona: QH 3 Estrellas

· Hospital Quirónsalud Córdoba: QH 3 Estrellas

· Hospital Quirónsalud Málaga: QH 3 Estrellas

Renovaciones

· Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: QH 3 Estrellas

· Hospital Universitario Rey Juan Carlos: QH 3 Estrellas

· Hospital Quirónsalud A Coruña: QH 2 Estrellas

· Hospital Quirónsalud Torrevieja: QH 2 Estrellas

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.