La solidaridad también tiene su lugar esta Navidad en Muelle Uno. Un año más, el centro comercial y de ocio del Puerto de Málaga vuelve a ceder uno de sus espacios para acoger la tradicional tómbola solidaria de Nuevo Futuro, una iniciativa con más de medio siglo de historia que resulta fundamental para apoyar la labor que desarrolla esta asociación con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La tómbola abrirá sus puertas del 5 al 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada, en horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas. En esta ocasión, estará ubicada entre la Barça Sole y la boutique multimarca Pompeu, muy cerca del Poblado Navideño de Muelle Uno, que abrirá sus puertas este viernes 27 de noviembre. Una oportunidad para que malagueños y visitantes puedan disfrutar del ambiente navideño del puerto y, al mismo tiempo, colaborar con una buena causa.

A través de una aportación solidaria, quienes se acerquen podrán participar en esta tradicional tómbola y optar a diferentes premios. Una iniciativa cuyos regalos están gestionados por las Antiguas Alumnas del colegio La Asunción, que llevan más de 50 años colaborando con esta actividad y que, con su trabajo y dedicación, contribuyen a mantener viva una tradición solidaria muy arraigada en Málaga.

La recaudación supone un importante apoyo para Nuevo Futuro, una asociación que trabaja para ofrecer un entorno familiar y estable a menores que no pueden crecer con sus familias de origen. En Málaga, la entidad cuenta con una red de hogares de acogida en los que los niños y niñas reciben atención y acompañamiento en un ambiente cercano, buscando favorecer su desarrollo y bienestar.

Para Muelle Uno, volver a acoger esta iniciativa es una forma de poner sus instalaciones al servicio de proyectos y organizaciones que trabajan por mejorar la vida de las personas. Un año más, el centro abre sus puertas a Nuevo Futuro y facilita un espacio para que esta cita pueda seguir reuniendo a quienes desean aportar su granito de arena.

La presentación de esta nueva edición ha contado con la participación de Laura Valle Carmona, delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga; Francisco José Martín Moreno, diputado delegado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, así como de Centros Asistenciales, en la Diputación de Málaga; Jaime Aguilera García, jefe del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga; y Sergio García, gerente de Muelle Uno. Por parte de la Asociación Nuevo Futuro han estado presentes Ángela Fontana y Marta, representantes de la entidad, que han acompañado este acto de presentación.

Con la llegada del puente de diciembre, la tómbola de Nuevo Futuro vuelve a convertirse en una oportunidad para compartir, colaborar y recordar que pequeños gestos pueden contribuir a grandes causas. Una visita a Muelle Uno puede ser también una buena ocasión para participar en esta iniciativa y apoyar la labor de quienes trabajan cada día para ofrecer un futuro mejor a los más pequeños.