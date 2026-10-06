GASTRONOMÍA

Marcos Granda anuncia la apertura de Paula de Marcos, su nuevo concepto gastronómico en Málaga

En febrero de 2027 abrirá sus puertas Paula de Marcos, el nuevo concepto de Marcos Granda en Muelle Uno, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, junto al puerto de Málaga y el Centre Pompidou.

Redacción

Malaga |

Marcos Granda anuncia la apertura de Paula de Marcos, su nuevo concepto gastronómico en Málaga
Marcos Granda anuncia la apertura de Paula de Marcos, su nuevo concepto gastronómico en Málaga | www.ondacero.es

El nombre del proyecto tiene, además, un significado muy personal. Paula es el nombre de la hija de Marcos Granda, de 18 años, y representa precisamente algunos de los valores que quiere transmitir este nuevo espacio: juventud, frescura, espontaneidad y una nueva forma de disfrutar de la gastronomía sin demasiados protocolos.

Curioso y viajero, Marcos Granda ha encontrado la inspiración en la energía de los lobbies de hotel. Será el primer concepto del grupo con estas características: una cocina informal, dinámica y pensada para disfrutarse a cualquier hora, alejada de la estructura más tradicional de un restaurante y concebida como ese gran lobby de hotel en el que se cruzan historias. Será un lugar en el que compartir unas tapas, encontrarse para unos minutos y quedarse a comer alargando irremediablemente la sobremesa, tomar un cóctel a media tarde o encontrarse alrededor de una buena botella de vino, cenar y casi siempre celebra

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid