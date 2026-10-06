Marcos Granda anuncia la apertura de Paula de Marcos, su nuevo concepto gastronómico en Málaga

El nombre del proyecto tiene, además, un significado muy personal. Paula es el nombre de la hija de Marcos Granda, de 18 años, y representa precisamente algunos de los valores que quiere transmitir este nuevo espacio: juventud, frescura, espontaneidad y una nueva forma de disfrutar de la gastronomía sin demasiados protocolos.

Curioso y viajero, Marcos Granda ha encontrado la inspiración en la energía de los lobbies de hotel. Será el primer concepto del grupo con estas características: una cocina informal, dinámica y pensada para disfrutarse a cualquier hora, alejada de la estructura más tradicional de un restaurante y concebida como ese gran lobby de hotel en el que se cruzan historias. Será un lugar en el que compartir unas tapas, encontrarse para unos minutos y quedarse a comer alargando irremediablemente la sobremesa, tomar un cóctel a media tarde o encontrarse alrededor de una buena botella de vino, cenar y casi siempre celebra