El lunes comenzarán las primeras perforaciones e inyecciones para mejorar el terreno de la Iglesia del Sagrario 

Esta actuación constituye una nueva fase dentro del proceso de intervención iniciado en 2016, a raíz de la aparición de una importante grieta en el edificio. Los distintos estudios realizados desde entonces han permitido determinar la necesidad de actuar sobre el terreno de cimentación con el objetivo de mejorar sus características geomecánicas, aumentar su capacidad portante, homogeneizar su comportamiento y reducir los posibles asientos que pudieran afectar al monumento.

La solución adoptada consiste en la realización de inyecciones armadas de lechada de cemento, ejecutadas mediante perforaciones de pequeño diámetro en las que se introducen tubos de acero provistos de válvulas. A través de ellos se inyecta de manera controlada la lechada de cemento a diferentes profundidades, consiguiendo impregnar y consolidar progresivamente el terreno.

La intervención supondrá la ejecución de numerosas perforaciones e inyecciones, en torno a 150 operaciones de tratamiento, distribuidas tanto en el exterior como en el interior del edificio. Las perforaciones podrán alcanzar cotas próximas a los 19 metros de profundidad y presentan diferentes inclinaciones, determinadas específicamente en proyecto para adaptarse tanto a las necesidades estructurales como a las condiciones del subsuelo.

Uno de los principales condicionantes de la actuación ha sido la presencia de restos arqueológicos bajo la Iglesia del Sagrario y en su entorno inmediato. Durante los últimos años se han llevado a cabo distintas intervenciones y trabajos arqueológicos destinados a conocer con mayor precisión estos restos y su relación con las zonas en las que estaba previsto actuar.

Para ello se han estudiado individualmente las diferentes perforaciones, elaborándose secciones específicas que han permitido comprobar sus trayectorias y modificar su posición allí donde se ha detectado una posible interferencia con restos arqueológicos.

La disposición finalmente adoptada es, por tanto, el resultado de un trabajo coordinado entre la dirección arqueológica, la ingeniería responsable de la intervención, los técnicos de la Delegación de Cultura y los arquitectos redactores y directores del proyecto, buscando compatibilizar la eficacia de la consolidación del terreno con la mínima afección posible a los restos arqueológicos existentes.

Con carácter general, las inyecciones propiamente dichas comenzarán a partir de la cota aproximada de –8,40 metros, reduciendo de este modo la incidencia del tratamiento sobre los niveles arqueológicos más superficiales. Además, durante toda la ejecución se llevará a cabo un seguimiento arqueológico específico, que permitirá controlar el desarrollo de las perforaciones y adoptar las medidas necesarias ante cualquier circunstancia no prevista.

FASES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ejecución se desarrollará por fases, comenzando por las inyecciones exteriores y realizando posteriormente las situadas en el interior del edificio.

Los primeros trabajos se efectuarán en la fachada de la Iglesia del Sagrario a calle Santa María, comenzando en la zona situada frente a la Puerta del Perdón. Durante estas operaciones, la portada será convenientemente protegida mediante lonas para evitar posibles manchas o salpicaduras derivadas de los trabajos.

Desde este punto, los trabajos avanzarán progresivamente de oeste a este a lo largo de la fachada de calle Santa María, en dirección hacia la Puerta de las Cadenas. Una vez completada esta zona, la intervención continuará en el Patio de las Cadenas. Finalmente, se ejecutarán las perforaciones previstas en el interior, correspondientes a la zona de la cripta de la Iglesia del Sagrario.

Las perforaciones e inyecciones se realizarán de manera secuencial y controlada, evitando trabajar simultáneamente sobre puntos excesivamente próximos y registrando durante el proceso parámetros como la presión, el caudal y el volumen de lechada introducido.

El ritmo previsto de ejecución será de aproximadamente una o dos inyecciones diarias, aunque dependerá de las condiciones que se vayan encontrando durante los trabajos y de la respuesta del terreno en cada punto de intervención.

De acuerdo con esta previsión, la duración estimada de esta fase de la obra es de unos nueve meses. No obstante, se trata de una actuación especialmente minuciosa, en la que cada perforación debe ejecutarse y controlarse de forma individualizada, por lo que los plazos podrán ajustarse en función del desarrollo real de los trabajos.

El comienzo de esta fase supone un hito significativo dentro de un proceso iniciado hace ya una década, en el que el conocimiento progresivo del edificio, de su cimentación y de las condiciones de su subsuelo ha permitido definir con precisión la intervención. El objetivo final es mejorar la estabilidad de la Iglesia del Sagrario mediante una actuación compatible con la conservación del monumento y con la presencia de los restos arqueológicos existentes en el subsuelo.