El jazz de Juan Caballero inaugura la programación de artes escénicas de la Sala Fundación Unicaja María Cristina

Fundación Unicaja da a conocer la programación de artes escénicas de su Sala María Cristina, que arranca este sábado 17 de octubre con un concierto de jazz a cargo de Juan Caballero, y que incluye para los próximos meses visitas teatralizadas, conciertos de música clásica y jazz. Las entradas se pueden adquirir ya en la web www.unientradas.es.

Juan Caballero y su banda de swing serán los encargados de inaugurar el ciclo de jazz de la institución con el recital ‘La noche del swing’, con el que acercarán al público la energía, elegancia y carácter de las grandes formaciones de la era dorada del swing. El 28 de noviembre será el turno de Tomasito García y sus desensamblados, que ofrecerán un recital que mezcla diferentes géneros, tradiciones y músicas de diferentes partes del mundo. El ciclo contará también con las actuaciones de Nacho Loring Quintet y String Quartet, Albert Vila Quartet, Andrea Motis y Jurandir Da Silva y Jorge Pardo Trío los días 30 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 29 de mayo. Todos los conciertos tendrán lugar a las 20:00 horas.

Ya en noviembre arrancará el ciclo de música clásica con un recital de piano a cargo de Javier Perianes en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla el 19 de noviembre a las 19:30 horas. El ciclo continuará con un concierto del The Johann Strauss Quartet el 12 de diciembre; un concierto del Dúo Berlinskaya–Ancelle el 13 de febrero; una Gala de Ópera con María Chabounia el 3 de abril, y concluirá el 5 de junio con un recital de Mariola Cantarero en homenaje a la Generación del 27. Los conciertos se celebrarán a las 19:00 horas.

Vuelven también las visitas teatralizadas ‘Personajes de la Sala’ en las que, de la mano de un historiador del arte, se realizará un recorrido explicando la historia de este enclave, sus elementos artísticos y arquitectónicos, evolución y curiosidades. Además, los visitantes se encontrarán con diferentes personajes históricos que relatarán episodios de su historia personal y su relación con la sala como el Marqués de Valdecañas, el pianista Rubinstein, la reina María Cristina, el compositor Eduardo Ocón o las musas Afrodita o Aurora, entre otros. Los días 16 de octubre, 20 de noviembre y 16 de diciembre se celebrarán dos pases a las 18:00 y 19:00 horas con un aforo de 30 personas. Las visitas son gratuitas previa reserva a través de la web www.fundacionunicaja.com/reservas con un máximo de dos invitaciones por persona.

El ciclo ‘Todas las músicas en 4 cuerdas’ a cargo de las orquestas de Promúsica comenzará el 24 de octubre con un concierto en homenaje al V aniversario de la Coral Promúsica bajo la dirección de Cristina Risueño. El 14 de noviembre será el turno del recital ‘Del Pop al jazz pasando por Queen’ y el 19 de diciembre tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad. Todos los conciertos se celebrarán a las 19:00 horas.