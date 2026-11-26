Javier Martínez Uría, vicepresidente ejecutivo del Grupo Lumon, ha sido nombrado cónsul honorario de Finlandia en Málaga, con competencias también en las provincias de Granada y Almería, un reconocimiento que pone de relieve su vinculación profesional y personal con el país nórdico y que coincide, además, con el fortalecimiento de las relaciones empresariales entre Finlandia y la provincia de Málaga.

A lo largo de su trayectoria en Lumon, compañía finlandesa especializada en soluciones de acristalamiento, Martínez ha mantenido una estrecha relación con Finlandia, participando en el desarrollo de la actividad del grupo y en su consolidación en el mercado español.

"Me siento muy orgulloso de convertirme en cónsul honorario de Finlandia. A lo largo de mis años de trabajo en Lumon, he tenido la oportunidad de trabajar estrechamente con Finlandia y con el pueblo finlandés, lo que me ha permitido desarrollar un profundo respeto por este país, sus valores y su forma de trabajar. Con este nombramiento, espero seguir fortaleciendo los lazos entre Finlandia y España", señala Javier Martínez.

MÁLAGA, PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE FINLANDIA Y ESPAÑA

La relación entre Finlandia y Málaga va más allá del turismo. La Costa del Sol alberga una de las comunidades finlandesas más importantes fuera de los países nórdicos, especialmente en Fuengirola, municipio que concentra la mayor colonia de esta nacionalidad en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025, más de 6.600 ciudadanos finlandeses residen en Málaga. A ellos se suman numerosos ciudadanos que pasan parte del año en la provincia, especialmente durante los meses de invierno.

Esta vinculación también se refleja en el turismo. Según datos de Turismo Costa del Sol difundidos por el Ayuntamiento de Fuengirola, más de 33.000 turistas finlandeses visitaron el municipio en 2024, que concentró el 43% de los visitantes de esta nacionalidad que llegaron a la provincia de Málaga.

El arraigo de esta comunidad es especialmente visible en el barrio de Los Pacos, conocido como “la pequeña Finlandia”, donde conviven comercios, establecimientos y servicios dirigidos a la población finlandesa. Entre ellos destaca la Escuela Finlandesa de Fuengirola, que imparte enseñanzas conforme al sistema educativo del país nórdico y constituye uno de los principales referentes de esta comunidad en España.

Esta estrecha relación también se extiende al ámbito empresarial, con la presencia de compañías e inversiones finlandesas en la provincia. En 2025 se constituyó la Asociación de Empresarios Finlandeses en España, surgida en la Costa del Sol, con el objetivo de facilitar las relaciones comerciales, favorecer la implantación de empresas y generar nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

Uno de los ejemplos de esta conexión empresarial es Lumon, que en 2023 inauguró en Antequera una planta industrial de 25.000 m², tras una inversión de 30 millones de euros. La compañía, que también tiene su sede española en Málaga, ha convertido a la provincia en un enclave estratégico para su actividad internacional.

El nombramiento de Javier Martínez se enmarca en una relación entre ambos países que combina vínculos sociales, actividad empresarial e inversión industrial, y que ha hecho de Málaga uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad finlandesa en España.