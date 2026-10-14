El investigador de IBIMA Juan Luis Paris, Premio Málaga de Investigación 2026 en la modalidad de Ciencias

El investigador Juan Luis Paris, miembro del grupo Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos de IBIMA Plataforma BIONAND, ha sido reconocido con el Premio Málaga de Investigación 2026 en la modalidad de Ciencias, concedido por Fundación Málaga.

El jurado ha distinguido su trabajo ‘Diseño, preparación y evaluación de nanopartículas para la mejora del diagnóstico y terapia de enfermedades alérgicas’, una línea de investigación centrada en la aplicación de la nanomedicina para desarrollar nuevas herramientas que permitan avanzar en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria científica de Juan Luis Paris y su apuesta por trasladar los avances en nanotecnología al ámbito biomédico, especialmente al estudio de las enfermedades alérgicas, uno de sus principales campos de investigación en la actualidad.

Un reconocimiento a la innovación y al carácter traslacional de su investigación

La concesión del Premio Málaga de Investigación 2026 supone un nuevo respaldo a una línea científica que combina nanotecnología, biomedicina e investigación clínica con el objetivo de buscar nuevas soluciones frente a las enfermedades alérgicas.

El trabajo premiado profundiza en el potencial de las nanopartículas como herramientas para avanzar hacia estrategias más precisas de diagnóstico y tratamiento, reforzando el carácter innovador y traslacional de la investigación desarrollada por Paris y su equipo.

“Recibir este premio supone un reconocimiento muy especial al trabajo que venimos desarrollando y, sobre todo, al esfuerzo conjunto de todas las personas que forman parte del equipo. Nuestro objetivo es aprovechar las posibilidades que ofrece la nanomedicina para generar nuevas herramientas que nos permitan comprender mejor las enfermedades alérgicas y avanzar hacia nuevas estrategias para su diagnóstico y tratamiento”, destaca Juan Luis Paris.

Para el investigador, el reconocimiento supone también una oportunidad para visibilizar la investigación que se desarrolla desde Málaga. “Este premio contribuye también a poner en valor la ciencia que hacemos desde IBIMA y demuestra nuestra capacidad para desarrollar desde Málaga proyectos innovadores y competitivos, con proyección nacional e internacional y orientados a generar un impacto real en la salud de los pacientes”, añade.

Una trayectoria internacional ligada a la nanomedicina

Juan Luis Paris realizó su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su actividad investigadora en diferentes centros nacionales e internacionales de referencia, entre ellos el Boston Children’s Hospital, vinculado a Harvard Medical School; la Universidad de Oxford; el International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL); y Queen’s University Belfast.

A lo largo de su carrera, su investigación ha abordado diferentes aplicaciones biomédicas de la nanomedicina en ámbitos como el cáncer, el dolor posquirúrgico, las infecciones, la terapia génica, la regeneración ósea y las enfermedades alérgicas, campo en el que centra actualmente buena parte de su actividad científica en IBIMA.

El Premio Málaga de Investigación 2026 se suma, además, a otro de los principales hitos recientes de su trayectoria. En septiembre de 2025, Paris obtuvo una ERC Starting Grant, una de las convocatorias más competitivas y prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), destinada a impulsar proyectos altamente innovadores liderados por investigadores con trayectorias científicas de excelencia.

La ayuda, dotada con 1,7 millones de euros, supuso además la segunda ERC conseguida por IBIMA, reforzando la capacidad del Instituto para desarrollar proyectos científicos de alto impacto y competir con éxito en las principales convocatorias europeas de investigación.

Con este nuevo galardón, se reconoce nuevamente la labor científica desarrollada por Juan Luis Paris, así como su contribución al avance de nuevas estrategias aplicadas al estudio y abordaje de las enfermedades alérgicas.

Desde IBIMA trasladan su enhorabuena a Juan Luis Paris por este reconocimiento y por su contribución a la excelencia, internacionalización y proyección de la investigación desarrollada desde el Instituto.