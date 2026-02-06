ÚLTIMA HORA

Hallan un cadávez en la zona en la que se buscaba a la mujer desaparecida en Sayalonga

En estos momentos se están realizando los trabajos para la identificación del cuerpo

Vicente Martínez

Málaga |

Labores de búsqueda en el río Turvilla en Sayalonga
Labores de búsqueda en el río Turvilla en Sayalonga | CPB de Málaga

Tas varias intensas jornadas en las que la meteorología ha complicado la búsqueda, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado a través de sus redes sociales que el dispositivo de la Guardia Civil ha hallado un cuerpo sin vida en Sayalonga. El hallazgo se ha producido en una zona que se encuentra a apenas 1.000 metros del lugar en el que tuvo lugar la desaparición.

En estos momentos, se están realizando los trabajos de identificación del cuerpo para saber si se trata de Carolina, la mujer de 45 años que desapareció el miércoles por la tarde tras ser arrastrada por río Turvilla al salvar a uno de sus perros, que cayó al cauce.

Desde entonces, han participado patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo. También este viernes se ha incorporado el Servicio Cinológico. De igual modo, han participado bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

No hay más datos por le momento.

