Música

'God Save The Queen' llega a Marenostrum Fuengirola el 29 julio de 2027

El concierto tendrá lugar a las 21:00h y será una noche para revivir la magia del rock en directo

Redacción

Málaga |

'God Save The Queen' llega a Marenostrum Fuengirola el 29 julio de 2027
'God Save The Queen' llega a Marenostrum Fuengirola el 29 julio de 2027 | Marenostrum Fuengirola

God Save The Queen, una de las bandas tributo a Queen más reconocidas del mundo, llega el 29 de julio al escenario Fundación Unicaja del Castillo Sohail de Fuengirola. Con una puesta en escena espectacular, una gran fidelidad musical y los himnos más emblemáticos de la banda británica, ofrecerá un emocionante homenaje al legado de Freddie Mercury y Queen en Marenostrum Fuengirola. Una noche para revivir la magia del rock en directo.

Entradas aquí: https://marenostrumfuengirola.janto.es/espectaculo/GOD-SAVE-THE-QUEEN/QUEEN2027.

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