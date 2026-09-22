La Gioconda novias y fiesta celebra su 20 aniversario con una gran fiesta que reúne a más de un centenar de personas en el Centro de Málaga

La Gioconda Novias y Fiesta ha celebrado su 20 aniversario con una gran fiesta que reunió a más de un centenar de personas a las puertas de su establecimiento, situado en calle Compañía, 21, en pleno centro histórico de Málaga. Clientes, amigos, representantes institucionales y profesionales de diferentes ámbitos acompañaron a Silvia Melero y a todo su equipo en una noche con la que la firma malagueña conmemoró dos décadas de trayectoria.

Veinte años después de su nacimiento, La Gioconda se ha consolidado como un comercio local malagueño, pero que vende en todo el país, especializado en moda nupcial y de fiesta, con un equipo formado por más de diez trabajadoras y una propuesta que reúne en Málaga diseños y colecciones de algunas de las principales firmas y diseñadores del panorama nacional.

Entre los invitados se encontraba Diana Navarro, madrina de La Gioconda y gran amiga de Silvia Melero. La cantante malagueña, que confía habitualmente en Silvia para vestirse en sus actuaciones y momentos más especiales, quiso reconocer públicamente su admiración por la empresaria, destacando su capacidad para sacar adelante durante todos estos años su negocio y su familia.

Navarro puso especialmente en valor el trato que encuentra cada vez que entra en La Gioconda, donde, según destacó, siempre recibe “cariño y profesionalidad”. La artista terminó sus palabras de una manera muy especial, cantando a capela para Silvia como muestra de agradecimiento y cariño, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

MÁS DE UN CENTENAR DE AMIGOS PARA CELEBRAR 20 AÑOS

La celebración congregó a más de un centenar de invitados, entre ellos los concejales Francisco Cantos, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras y Juan Carlos Giardín; la exdelegada de la Junta de Andalucía Ruth Sarabia; Rosa Francia, esposa del alcalde de Málaga; el diseñador Jesús Peiró, además de numerosos amigos y representantes del mundo de la cultura, la educación, la moda y la sociedad malagueña.

Silvia Melero tomó la palabra para agradecer el cariño recibido durante estos veinte años y, especialmente, el apoyo de quienes han acompañado a La Gioconda desde sus comienzos, especialmente a su equipo y sus clientas. La empresaria recordó también a su familia y cómo la vinculación de sus padres con el comercio y la moda fue determinante para despertar una vocación que finalmente la llevó a crear su propio negocio.

La fiesta convirtió durante unas horas la puerta de La Gioconda, en plena calle Compañía, en un punto de encuentro para celebrar los veinte años de un establecimiento que ha crecido estrechamente ligado al centro histórico y a la propia vida de Málaga.

LA HISTORIA DE LA GIOCONDA: DOS DÉCADAS LIGADAS A MÁLAGA

La historia de La Gioconda está estrechamente vinculada a la propia trayectoria de Silvia Melero y a una tradición familiar ligada al comercio. Su madre fue propietaria de Bambino, una conocida tienda de moda infantil de Málaga, y fue precisamente trabajando junto a ella, primero con moda de comunión y fiesta, cuando Silvia comenzó a descubrir una profesión que terminaría convirtiéndose en su gran pasión.

Licenciada en Turismo por la Universidad de Málaga y con parte de su formación desarrollada en Alemania, a su regreso a la ciudad decidió emprender su propio proyecto y especializarse en moda nupcial. Así nació La Gioconda Novias y Fiesta, que hoy ocupa un emblemático espacio de calle Compañía, junto al Museo Carmen Thyssen.

Dos décadas después, el establecimiento cuenta con un equipo de más de diez trabajadoras y ofrece en Málaga colecciones de algunas de las principales firmas y diseñadores nacionales, manteniendo como seña de identidad el asesoramiento personalizado, el taller propio con adaptación a todas las tallas y la cercanía con sus clientas.

Durante estos veinte años, La Gioconda también ha querido “hacer ciudad”, participando activamente en algunos de los principales acontecimientos sociales, culturales y relacionados con la moda que se celebran en Málaga.

Sus diseños han formado parte de Pasarela Larios, Celebra Málaga y la alfombra roja del Festival de Málaga, donde la firma ha vestido a diferentes personalidades del mundo del cine y la televisión. La Gioconda también ha impulsado sus propios eventos, entre ellos sus galas en el Teatro Cervantes, en las que sus clientas se han convertido en las verdaderas protagonistas.

A ello se suman numerosos shootings, colaboraciones y proyectos desarrollados junto a profesionales del sector con los que Silvia Melero ha defendido durante estos años el potencial de Málaga dentro de la moda y del turismo nupcial.

Actualmente, La Gioconda forma parte de Málaga de Moda y continúa desarrollando su actividad desde el corazón del centro histórico. Veinte años después, Silvia Melero sigue al frente del negocio junto a un equipo que ha convertido la profesionalidad, el asesoramiento y el trato cercano en las principales señas de identidad de la firma.

Dentro de las acciones realizadas para celebrar este aniversario, se ha llevado a cabo un rebranding de su marca y en las próximas semanas se realizarán varios desfiles como el próximo viernes 25 con su participación en la Pasarela Larios y el miércoles 7 de octubre en la Pasarela Contra el Cáncer de Mama de la AECC.