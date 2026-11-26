La iniciativa, que cuenta con la colaboración de las delegaciones diocesanas de Medios de Comunicación y Patrimonio, nace con una clara vocación de acogida. Se trata de ofrecer a malagueños y visitantes una herramienta que les permita descubrir que detrás de cada templo hay mucho más que un edificio histórico: hay siglos de fe e historias compartidas y una presencia cristiana que ha contribuido a configurar la identidad de Málaga.

Uno de los elementos más singulares de esta propuesta es la participación de cuatro destacadas voces malagueñas: el actor Antonio Banderas pone voz a la iglesia de San Juan Evangelista; la cantante Diana Navarro, a la iglesia de los Santos Mártires; la cantante Pasión Vega, a la parroquia del Sagrario; y el actor Joaquín Núñez, a la iglesia de Santiago Apóstol. La visita está guiada por el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, que acompaña al visitante a lo largo del recorrido.

Con el deseo de hacer también accesible esta propuesta a los visitantes internacionales, «Fundando Málaga» dispone de una versión en inglés, narrada por Eric Horne, director de la Escuela de Idiomas de Fundación Victoria.

Los distintos fondos de guitarra flamenca por malagueñas y verdiales que acompañan las locuciones, son fragmentos de la obra "Victoria", del autor y sacerdote malagueño Francisco Castro grabados para la ocasión.

Más allá de ofrecer información artística o arquitectónica, «Fundando Málaga» propone una mirada que une historia y fe. Su recorrido permite contextualizar el origen de estos cuatro templos, comprender su importancia en el devenir de los siglos y descubrir el papel que han desempeñado en la vida religiosa, social y cultural de la ciudad.

«Fundando Málaga» invita, en definitiva, a mirar de otra manera el corazón histórico de la ciudad: detenerse, escuchar y descubrir la historia que sus templos todavía tienen que contar.

Los usuarios acceden a las audioguías a través de unos códigos QR situados en unos tótems el interior de cada uno de los templos. El de la Iglesia del Sagrario se instalará en el exterior, junto a la puerta del perdón, una vez finalizada la obra que está actualmente en marcha en esa zona de Calle Santa María.