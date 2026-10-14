Fundación Unicaja Ronda organiza la decimoquinta edición del Aula Joaquín Peinado

Fundación Unicaja Ronda organiza una nueva edición de su tradicional curso formativo ‘Aula Joaquín Peinado’ que en esta decimoquinta edición propone un acercamiento transversal al patrimonio artístico y cultural andaluz a través de un recorrido por distintas disciplinas, corrientes y periodos históricos.

Coordinado por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Sergio Ramírez, y el Conservador del Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, Rafael Valentín López, se ofrecerán seis sesiones formativas teórico-prácticas del 5 al 24 de noviembre en el Centro Fundación Unicaja Ronda (calle Sor Ángela de la Cruz, s/n), en horario de 18:30 a 20:00 horas.

La programación arrancará el jueves 5 de noviembre con la ponencia ‘Volar para volver: comisariar. Arte contemporáneo andaluz entre lo local y lo universal’ a cargo de Jimena Blázquez Abascal, doctora en Arte Contemporáneo, comisaria de Exposiciones y exdirectora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El martes 10 de noviembre Andrés Luque Teruel, catedrático de Historia del Arte y Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, versará sobre “Escultura sacra sevillana del primer tercio del siglo XXI’. José Luis Romero Torres, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, ofrecerá el jueves 12 de noviembre de 2026 una conferencia sobre “La tradición escultórica de los barros malagueños y andaluces”.

Ya el martes 17 de noviembre, el director del Museo de Bellas Artes de Granada, Ricardo Tenorio Vera, ofrecerá una ponencia sobre “Las colecciones de dibujos de los museos andaluces”. El jueves 19 de noviembre la sesión versará sobre “Andalucía contemporánea. Actualidad de un arte que rompe fronteras y paradigmas” de la mano de Regina Pérez Castillo, doctora en Historia del Arte, comisaria y crítica de arte. Cerrará la edición de este año del XV Aula Joaquín Peinado el director del Museo Picasso Málaga Miguel López-Remiro con su conferencia ‘Picasso hoy: conservar, investigar y compartir un legado vivo”.

El curso está destinado a profesorado de centros educativos, profesionales de otros sectores y estudiantes, además de público en general interesado en la historia del arte. El CEP de Ronda y UNED Málaga certificarán 10 horas lectivas a todas las personas participantes.

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita hasta el próximo 5 de noviembre. Pueden dirigirse, personalmente o a través del correo postal, al Centro Fundación Unicaja Ronda y el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, o enviar el boletín de inscripción disponible en la web www.fundacionunicaja.com cumplimentado al correo electrónico aulajoaquinpeinado@fundacionunicaja.com.

Esta edición la celebración de esta aula formativa se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con los que la Fundación Unicaja Ronda profundiza en la figura del artista rondeño, pone en valor el patrimonio que alberga el museo y refuerza su papel como uno de los principales dinamizadores culturales de la ciudad.