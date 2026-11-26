El dispositivo de seguridad estará integrado por 3.516 efectivos: 1.745 agentes de la Policía Nacional, 1.581 de la Guardia Civil y 190 policías locales. A estos efectivos se incorporan otros 842 representantes de la Administración, empleados y empleadas públicos, que participarán en la organización y coordinación de la jornada electoral.

Iván Banderas ha subrayado que, “junto al personal encargado de la organización y la seguridad, los 16.002 ciudadanos y ciudadanas designados para integrar las mesas electorales, entre titulares y suplentes, constituyen una pieza fundamental del dispositivo”. En este sentido, ha destacado que “la coordinación de todos estos participantes permitirá hacer efectivo el derecho al sufragio en todos los puntos de Málaga, con independencia del lugar de residencia de los votantes”.

De los 38,6 millones de españoles y españolas con derecho a voto este próximo 29N, un total de 1.289.447 son malagueñas y malagueños, 1.218.788 electores residen en la comunidad (CER) y 70.659, en el extranjero (CERA), según los datos publicados por el INE. Entre todos ellos se encuentran los 60.524 nuevos votantes que participen en los comicios por haber cumplido los 18 años desde las elecciones generales de 2023.

Por su parte, Correos ha admitido 38.314 solicitudes de voto por correo de malagueños y malagueñas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto. De las 38.314 solicitudes de voto por correo admitidas, 21.229 se han gestionado en la red de oficinas postales y 17.085 de forma telemática a través de la web de Correos.

En la circunscripción electoral de Málaga se eligen un total de 11 diputados y diputadas y 4 senadores y senadoras.

El subdelegado ha detallado también los medios materiales y la infraestructura habilitados para la jornada electoral, que contará con 5 Juntas Electorales de Zona, 598 colegios, 1.778 mesas, 3.556 urnas, 889 cabinas, 13.479.400 papeletas impresas de voto al Congreso de los Diputados y 1.384.400 papeletas impresas de voto al Senado, así como 2.934.100 sobres y 674 tablets para la transmisión de datos.