Dazia Capital presenta Perchel by Daria Homes, su primer proyecto residencial en Málaga

Dazia Capital presentó ayer Perchel by Darya Homes, una promoción de 138 viviendas con la que su marca promotora inicia su actividad residencial en Málaga capital. La inversión total estimada se sitúa en 60 millones de euros. El lanzamiento da continuidad a su trayectoria en Madrid y la Costa del Sol.

La promoción se distribuye en dos edificios residenciales con una superficie total aproximada de 16.000 m². Los accesos se sitúan en la calle Huerto de la Madera, que será de tránsito peatonal. Las plantas bajas incorporarán locales comerciales y viviendas.

Con este proyecto, Dazia busca combinar una arquitectura residencial de calidad con el respeto a la identidad del entorno. “Perchel representa un paso importante en nuestra trayectoria y expresa nuestra confianza en Málaga a largo plazo. Queremos trasladar a la ciudad la forma de entender la vivienda de Darya Homes: cuidar el diseño, la calidad y cada detalle que influye en la vida diaria de los residentes”, señaló Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital.

El proyecto residencial

Perchel by Darya Homes contará con estudios y viviendas de uno a cuatro dormitorios. Las viviendas tendrán superficies de entre 40 y 185 m², con una superficie vendible media de 100 m² y precios desde 355.000 euros, con plaza de garaje y trastero incluidos en todos los casos. A través del servicio Darya Custom, los compradores podrán acceder a distintas opciones de personalización para adaptar su vivienda a sus preferencias.

Las zonas comunes incluirán piscina en la azotea con vistas a la ciudad, espacio de coworking, gimnasio equipado y una zona de bienestar con sauna, ducha de contrastes y sala de haloterapia.

El proyecto prevé vegetación en las azoteas e incorporará aislamiento térmico de altas prestaciones, sistemas centralizados de climatización y agua caliente de alta eficiencia y una instalación solar fotovoltaica para el autoconsumo del edificio, con el objetivo de alcanzar una calificación energética A, en línea con la apuesta de Darya Homes por la sostenibilidad y el confort de sus viviendas.

Arquitectura e interiorismo con inspiración malagueña

El diseño arquitectónico está a cargo de HCP, estudio con una amplia trayectoria en Málaga, que propone una arquitectura contemporánea que dialoga con la escala y la tradición de El Perchel. Su propuesta se combina con el interiorismo de Teresa Sapey, que toma como referencia el paisaje, los materiales y los colores de Málaga.

“La propuesta para El Perchel busca integrarse en el barrio reinterpretando sus principales rasgos arquitectónicos desde un lenguaje contemporáneo. La volumetría fragmentada y las alturas se adaptan a la escala del entorno, mientras las fachadas recuperan elementos como el predominio del macizo sobre el hueco, las ventanas verticales, los balcones y las cubiertas inclinadas. En el interior, el zaguán y una red de patios interconectados organizan las relaciones entre calle, vivienda y espacios comunes, favoreciendo además la ventilación natural. El proyecto no reproduce la arquitectura tradicional, sino que adapta sus principios de escala, transición, patio y comunidad para integrarse en El Perchel y generar un nuevo fragmento de ciudad”,explicó Alejandro Pérez, socio y CEO de HCP.

En palabras de Teresa Sapey: “Inspirado en la serenidad del Jardín Botánico de La Concepción, el proyecto recupera la esencia natural y mediterránea de Málaga a través de la piedra, los tonos cálidos y los colores de la tradición local. Una inspiración que se traduce en un paisaje habitable donde la naturaleza, la arquitectura y los espacios interiores se conectan para crear un auténtico oasis urbano”.

Servicios de atención al residente

Darya Homes contará con Messer Living para prestar servicios de atención a los propietarios. Un responsable de atención residencial actuará como interlocutor de los propietarios y coordinará la comunicación con el administrador de la comunidad y la constructora. El residencial contará, además, con conserjería y mantenimiento de las instalaciones.

Comercialización y entrega

Hoy comienza el contacto con las personas inscritas en la lista de interesados, que tendrán prioridad en el proceso de comercialización. Todas las viviendas se destinarán a la venta y ON3 se encargará de su comercialización junto con el equipo de Darya Homes. La entrega de las viviendas está prevista para el primer trimestre de 2029.