ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La contratación pública, una oportunidad aún desaprovechada por miles de pymes andaluzas

Hablamos con Emilio Santa Cruz, director de Desarrollo de Negocio y socio fundador de Europa Innova Group, para desmontar algunos de los mitos que rodean a la contratación pública y conocer cómo pueden acceder las empresas a estas oportunidades

Redacción

Málaga |

Cada año, las administraciones públicas licitan contratos por miles de millones de euros y ponen en marcha numerosas líneas de ayudas dirigidas al tejido empresarial. Sin embargo, muchas pymes y autónomos continúan sin presentarse por desconocimiento, miedo a la burocracia o la falsa creencia de que estos procesos están reservados para las grandes empresas.

Durante la entrevista, Emilio Santa Cruz explicará por qué la contratación pública puede convertirse en una estrategia de negocio para cualquier empresa, qué errores hacen perder contratos incluso teniendo la mejor oferta, cómo está influyendo la inteligencia artificial en la preparación de licitaciones y qué pasos deben seguir las empresas andaluzas para aprovechar las subvenciones antes de que expiren los plazos.

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