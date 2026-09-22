El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas Celebrará en Ceuta su asamblea de decanos como muestra de apoyo a la ciudad

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas celebrará el próximo miércoles, 23 de septiembre, en Ceuta, una Asamblea de Decanos de los Colegios de Economistas de Andalucía, en la que se abordarán diferentes cuestiones de interés para la profesión y para la realidad económica y social de Andalucía.

Con la elección de Ceuta como sede de esta reunión, los economistas andaluces quieren expresar de forma institucional su cercanía, solidaridad y apoyo a toda la ciudad autónoma y al conjunto de su ciudadanía, ante las especiales circunstancias que vive la Ciudad Autónoma.

Por otro lado, la Asamblea respalda la labor del Colegio de Economistas de Ceuta como entidad imprescindible para entender la singularidad económica y fiscal de la ciudad, así como corporación facilitadora de estabilidad económica y social, que resulta esencial para favorecer el desarrollo empresarial, la creación de empleo, la inversión y las oportunidades de futuro para los ceutíes.

El Consejo Andaluz realiza este pronunciamiento desde una perspectiva institucional, económica y social, centrada en las consecuencias que situaciones extraordinarias como la vivida pueden tener sobre la actividad cotidiana de la ciudad, la confianza, el comercio, las empresas, los profesionales y, en definitiva, sobre el conjunto de su tejido económico y social.

Ceuta constituye un territorio de especial relevancia por su posición geográfica, su singularidad económica y fiscal y su carácter de punto de encuentro cultural. Su estabilidad económica y social resulta esencial para favorecer el desarrollo empresarial, la creación de empleo, la inversión y las oportunidades de futuro para sus ciudadanos.

Los economistas andaluces consideran especialmente importante que, en momentos de dificultad, las organizaciones profesionales y la sociedad civil hagan visible su compromisocon los territorios y con las personas que desarrollan en ellos su actividad.

Por este motivo, la celebración de la Asamblea de Decanos en Ceuta pretende ser un gesto de presencia y apoyo efectivo que muestre a la sociedad ceutí que puede contar con el respaldo de los Colegios de Economistas de Andalucía y de los profesionales a los

que representan.

El Consejo Andaluz quiere reconocer igualmente el esfuerzo que realizan diariamente empresarios, autónomos, profesionales y trabajadores de Ceuta, cuya actividad resulta imprescindible para mantener el dinamismo económico y social de la ciudad, especialmente en situaciones de incertidumbre.

Durante la reunión, los decanos analizarán también diferentes asuntos relacionados con la situación de la profesión económica, la actividad empresarial y los principales retos que afronta la economía andaluza, reforzando asimismo los vínculos profesionales e

institucionales con Ceuta.

Con esta convocatoria, el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas reafirma su voluntad de contribuir, desde el conocimiento económico y desde la responsabilidad de sus instituciones colegiales, a la estabilidad, el progreso y la cohesión de los territorios.