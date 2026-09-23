El Circuito Provincial de Baloncesto 3X3 de la Diputación cierra la temporada en La Térmica con la primera final provincial

El Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 de la Diputación de Málaga cierra este sábado la que ya es su 32ª edición. Este año, como novedad, el broche lo pone una final provincial que reunirá en las instalaciones de La Térmica a los ocho equipos mejor clasificados de cada categoría. Así, serán 64 equipos y más de 250 jugadores los que competirán por proclamarse campeones provinciales. La final dará comienzo a partir de las 9.30 horas y será de entrada gratuita.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, quienes han recordado que la presente edición del circuito ha contado con un calendario de 18 encuentros que comenzaron el 19 de junio en Benalmádena y han recorrido Archidona, Cártama, Frigiliana, Álora, Mollina, Antequera, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Humilladero, Torrox, Cañete la Real, Ardales, Vélez-Málaga, Campillos, Fuengirola y Marbella antes de finalizar el pasado 18 de septiembre en Coín.

El baloncesto 3x3 se considera el deporte de equipo urbano más popular a nivel mundial, y desde 2020 es deporte olímpico. Se juega en equipos de tres jugadores y en medio campo. Suele practicarse en la calle, bien en canchas o en espacios abiertos habilitados, y lo practican deportistas de cualquier edad. Es por ello que el circuito de la Diputación está abierto a equipos de entre tres y cuatro jugadores de todas las edades. Los equipos pueden ser mixtos, masculinos y femeninos, y se dividen en categorías preminibasket, minibasket, infantil, cadete y absoluta.

Circuitos Deportivos Provinciales

Juan Rosas ha recordado que el Circuito de Baloncesto 3x3 es uno de los 11 circuitos deportivos provinciales que organiza la Diputación este 2026. Se celebran a lo largo de todo el año, y este 2026 suman más de 200 pruebas deportivas en las que participan cerca de 30.000 personas.

Además del 32º Circuito de Baloncesto 3x3, este año se celebran el 40º Circuito Provincial de Natación de Verano, el 34º Circuito Provincial de Atletismo, el 34º Circuito Provincial de Kárate, el 32º Circuito de Ajedrez, el 28º Circuito de Ciclismo, el 26º Circuito de Triatlón, el 25º Circuito de Orientación, el 20º Circuito Provincial de Natación de Invierno, el 6º Circuito de Bádminton y el 4º Circuito de Petanca.