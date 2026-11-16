Chester & Punk suma su quinta estrella consecutiva y reivindica una nueva forma de disfrutar de la coctelería en Málaga

Conseguir una estrella es un reconocimiento. Mantenerla durante tantos años consecutivos supone un desafío todavía mayor. Chester & Punk acaba de revalidar su estrella Top Cocktail Bars en la edición 2026, encadenando cinco años de distinciones consecutivos (2022, 2023, 2024, 2025 y 2026) y consolidando su trayectoria dentro de una de las principales guías de coctelería de España y Portugal.

El establecimiento malagueño, que participa en Top Cocktail Bars desde 2020, vuelve a ver reconocida una propuesta que combina la elegancia de la coctelería clásica con el espíritu inconformista del punk. Una filosofía que ha evolucionado con el tiempo, pero que mantiene una misma premisa: que cada visita merezca la pena.

“Llevamos siete años presentándonos a Top Cocktail Bars y cinco con estrella. Mantenerla es más difícil que conseguirla: te obliga a mejorar cada temporada”, señala José Simón Martínez, directorde Chester & Punk.

La distinción llega, además, en un momento especialmente significativo para el establecimiento, que prepara el lanzamiento de la séptima temporada de su carta, con nuevas creaciones que incorporan sabores, botánicos y destilados de inspiración asiática.

Del consumo a la experiencia: una nueva manera de salir

La evolución de Chester & Punk también responde a una transformación en los hábitos de ocio. Frente a un modelo tradicional en el que el consumo era el principal protagonista, sus responsables observan una creciente demanda de experiencias diferenciadas, en las que la calidad, el ambiente y el servicio adquieren tanta importancia como el propio producto.

“El cliente ha cambiado. Sale menos, pero cuando sale quiere que merezca la pena. No viene a beber más, viene a vivir algo distinto. Para ese cliente hemos construido Chester”, explica Simón Martínez.

Esta visión se traduce en una propuesta en la que cada detalle forma parte de una misma experiencia. Desde la bienvenida y el asesoramiento personalizado hasta la música, la iluminación, la presentación de las elaboraciones o la interacción con el equipo de barra.

No se trata únicamente de ofrecer cócteles técnicamente elaborados, sino de crear un entorno en el que el cliente pueda descubrir, experimentar y disfrutar de una propuesta adaptada a sus gustos y expectativas.

Una experiencia líquida que comienza antes de la primera copa

En Chester & Punk, la experiencia comienza en el momento en que el cliente cruza la puerta. El equipo recibe a los visitantes, se interesa por sus preferencias y les orienta entre las distintas propuestas de la carta.

El ambiente combina neones, arte urbano y referencias a la estética clandestina de los speakeasy, acompañado por una selección musical que evoluciona a lo largo de la noche.

La carta también participa de esa narrativa. Cada cóctel tiene su propia historia y una descripción que anticipa las sensaciones que pretende transmitir. Después, la elaboración introduce nuevos estímulos: el sonido de la coctelera, los aromas, el humo, las texturas o una presentación especialmente concebida para cada creación.

“Un cóctel no es solo lo que hay en la copa. Es cómo te reciben, lo que escuchas, lo que hueles, lo que tocas. Es una experiencia líquida, y la vives con los cinco sentidos”, destacan sus directores.

Esta concepción del servicio, que combina atención personalizada, conocimiento del producto y puesta en escena, constituye uno de los elementos que definen la identidad del establecimiento.

La séptima temporada: Chester & Punk mira hacia Asia

Lejos de acomodarse en los reconocimientos obtenidos, Chester & Punk prepara ya una nueva evolución de su propuesta. La próxima temporada de su carta, la séptima, tendrá como una de sus principales referencias la riqueza gastronómica y aromática de Asia.

El umami, conocido como el quinto sabor, los nuevos botánicos, los ingredientes de influencia asiática y los destilados japoneses inspirarán una colección de cócteles que seguirá explorando nuevas posibilidades creativas.

El equipo trabaja también con técnicas contemporáneas de elaboración y extracción para potenciar la expresión de los ingredientes y conseguir combinaciones equilibradas, sorprendentes y con personalidad propia.

La nueva carta representa así un paso más en la evolución del establecimiento, que busca renovar su propuesta sin renunciar a su identidad.

El trabajo de un equipo que va más allá de la barra

Detrás de cada temporada de Chester & Punk existe un trabajo conjunto que conecta creatividad, conocimiento del consumidor, desarrollo de producto y servicio.

El establecimiento está dirigido por José Simón Martínez, con Cristina Raulea como manager y Ángel Morales al frente de la barra como head bartender. Juntos trabajan en el desarrollo conceptual de las propuestas, buscando que cada creación responda tanto a la personalidad de la marca como a las expectativas de su público.

Este proceso permite construir una oferta coherente desde su concepción hasta el momento en que llega al cliente. La creatividad no se limita al contenido de la copa, sino que también abarca su presentación, el relato que la acompaña y la experiencia de disfrutarla.

Cuatro estrellas que reconocen una trayectoria

Top Cocktail Bars distingue a establecimientos de España y Portugal mediante un sistema de evaluación que contempla tres grandes dimensiones: producto, ambiente y servicio.

Las valoraciones se realizan mediante visitas anónimas, en las que se analiza la experiencia completa desde la perspectiva del cliente. La guía establece distintas categorías de reconocimiento, incluyendo las distinciones de una, dos y tres estrellas.

Chester & Punk forma parte de esta selección desde 2020 y ha obtenido una estrella en cada una de las cinco últimas ediciones, de 2022 a 2026.

La nueva distinción reconoce la continuidad de un proyecto que ha hecho de la creatividad, la atención al detalle y la evolución permanente sus principales señas de identidad.

Cinco estrellas consecutivas después, Chester & Punk mantiene intacta su voluntad de seguir sorprendiendo y de demostrar que la coctelería también puede ser una experiencia cultural y sensorial con personalidad propia.