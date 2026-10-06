Cerca de 3.000 personas participan en el V Bazar de los Cuidados y se acercan a la Enfermería en pleno corazón de Málaga

El V Bazar de los Cuidados volvió a convertir este sábado, 3 de octubre, el centro de Málaga en un gran espacio dedicado a la salud, la prevención y los cuidados. Cerca de 3.000 personas se acercaron a lo largo de la jornada a conocer de primera mano el trabajo que desarrollan las enfermeras y a participar en las diferentes actividades organizadas por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.

Desde las 10:00 horas, la explanada de El Corte Inglés de la Avenida de Andalucía acogió una nueva edición de esta iniciativa, que tiene como objetivo acercar la profesión a la ciudadanía y mostrar que los cuidados enfermeros están presentes a lo largo de todas las etapas de la vida. El encuentro se desarrolló con la colaboración de A.M.A., Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Málaga. Familias, jóvenes, mayores y numerosos ciudadanos que transitaban por la zona pudieron detenerse, preguntar, participar y recibir información directamente de profesionales de Enfermería. Una oportunidad para hablar de salud fuera de los centros sanitarios y hacerlo desde la cercanía, la prevención y la educación sanitaria.

Catorce espacios para descubrir todo lo que puede hacer la Enfermería

Uno de los grandes atractivos de esta quinta edición fueron las 14 carpas temáticas, cada una dedicada a un ámbito diferente de los cuidados y concebida para que la ciudadanía pudiera participar activamente y resolver sus dudas con profesionales. Bajo los nombres Cuidamos Málaga, Cuida y Protege, Respira bien, Inmunízate, Cronicidad y Salud, Respeta y Descansa, Socorre, ONG Solidaridad Enfermera, Previene, Azúcar, Enfermería Militar en Labores Humanitarias, Ayudándote a Cuidar, Acompáñale y Envejecimiento Activo, el recorrido permitió mostrar la amplitud y diversidad de la profesión enfermera.

De esta forma, quienes se acercaron al Bazar pudieron encontrar información y actividades relacionadas con cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de la población: desde la prevención y los hábitos saludables hasta la vacunación, la salud respiratoria, la atención a la cronicidad, el descanso, los primeros auxilios, el control de la diabetes o el envejecimiento activo. A estos ámbitos se sumaron otros que permitieron descubrir vertientes quizá menos conocidas de la profesión, como la cooperación y la solidaridad, la Enfermería militar y su participación en labores humanitarias o el acompañamiento y los cuidados a las personas que los necesitan.

El planteamiento de las carpas permitió así trasladar a la ciudadanía una de las principales ideas que vertebran el Bazar de los Cuidados: la Enfermería está presente mucho más allá de la enfermedad y del ámbito hospitalario y desempeña un papel esencial en la prevención, la promoción de la salud, la educación sanitaria y el acompañamiento durante toda la vida.

“Queremos que Málaga conozca todo lo que sus enfermeras pueden hacer por su salud”. El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, valoró especialmente la respuesta de los malagueños y el elevado número de personas que se acercaron a participar durante la jornada. “Que cerca de 3.000 personas hayan querido compartir esta jornada con nosotros demuestra que existe un enorme interés por conocer mejor su salud y por tener a los profesionales cerca. El Bazar nos permite precisamente eso: salir a la calle, escuchar a los ciudadanos, resolver sus dudas y enseñarles todo lo que las enfermeras podemos hacer por ellos”, destacó. Carrasco incidió también en la importancia de reforzar la prevención y la educación sanitaria como parte esencial del trabajo enfermero.

“Queremos que Málaga conozca todo lo que sus enfermeras pueden hacer por su salud. No estamos únicamente cuando aparece la enfermedad. Estamos antes, trabajando en prevención; durante, cuidando y acompañando; y después, ayudando a las personas a recuperar su autonomía y a vivir con la mayor calidad de vida posible”.

El presidente agradeció asimismo la implicación de los profesionales que hicieron posible la quinta edición y la participación de todas las personas que decidieron acercarse al encuentro. “El verdadero valor de este Bazar está en nuestras enfermeras y enfermeros, que dedican esta jornada a compartir sus conocimientos con la ciudadanía de una forma cercana y comprensible. Y, por supuesto, en los miles de malagueños que se han acercado, han preguntado y han participado. Esa conexión entre profesionales y ciudadanía es precisamente lo que queremos seguir construyendo”.

Los cuidados, más cerca de la ciudadanía

La celebración de esta quinta edición consolida el Bazar de los Cuidados como una de las iniciativas del Colegio para acercar la Enfermería a la sociedad malagueña y generar espacios de encuentro directo entre profesionales y ciudadanos. El carácter abierto y participativo de la jornada permitió que cada visitante pudiera recorrer las diferentes carpas en función de sus intereses, plantear preguntas y llevarse recomendaciones que aplicar en su día a día.

Bajo el lema “Cuidamos Málaga. Tu salud, nuestra profesión”, el V Bazar de los Cuidados volvió a reivindicar de esta manera el valor de los pequeños gestos que ayudan a prevenir enfermedades, adquirir hábitos saludables y mejorar la calidad de vida. Una jornada en la que cerca de 3.000 personas pudieron comprobar, de primera mano, que los cuidados enfermeros están presentes en todas las etapas de la vida y que cuidar también significa prevenir, educar, escuchar y acompañar