El distintivo reconoce especialmente «el trazado de su conjunto histórico, adaptado a la montaña», uno de los rasgos que hacen de Casares un enclave único. Su entramado de calles estrechas, su arquitectura tradicional y su característica silueta blanca, integrada en el paisaje montañoso, conforman una imagen de gran atractivo que ha cautivado al jurado.

El concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Casares, Alejandro García Vidal, ha señalado que el jurado ha quedado encantado por la belleza natural del municipio, un pueblo lleno de historia, con una arquitectura singular que se adapta a sus calles estrechas y rodeado de montañas que ofrecen espectaculares vistas.

Y ha subrayado también el valor histórico y simbólico de Casares, localidad natal de Blas Infante, cuya figura incorpora al municipio una especial vinculación con la historia y la identidad andaluzas.

Casares es una de las 14 nuevas localidades que se incorporan a Pueblos Mágicos de España en 2027, una iniciativa impulsada por una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 2016 para reconocer y poner en valor municipios con identidad propia, riqueza patrimonial y vocación de futuro.

Más allá del reconocimiento turístico, el proyecto apuesta por que la promoción de estos destinos se traduzca en oportunidades reales para sus territorios. Para ello, fomenta la cooperación entre localidades y busca impulsar los comercios, establecimientos turísticos e iniciativas culturales que contribuyen a mantener viva la actividad de los pueblos.

La incorporación de Casares a esta red permitirá ampliar su proyección como destino y formar parte de nuevos itinerarios y experiencias que conectan localidades a través de su patrimonio, su cultura y su actividad local.

Este reconocimiento supone, por tanto, una nueva oportunidad para dar a conocer Casares y reforzar su atractivo como destino, poniendo en valor no solo la belleza de su paisaje y su conjunto histórico, sino también la historia, las tradiciones y la identidad que hacen de este municipio un lugar único.