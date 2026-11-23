La web premiada lleva al entorno digital la identidad visual de Mamzel at Finca Besaya, el dinner show de Casanis Group en Marbella. La campaña de La Plage Casanis trasladó el universo de Off-White™ al beach club marbellí con una intervención en el espacio y la creación de una colección cápsula.

Mamzel Marbella también fue finalista en Experiencia de Evento con Opening Season y en Campaña de Humor con Closing Season. Por su parte, La Plage Casanis llegó también a la final en Campaña de Marca con I Love Wed Summer 2026 y en Campaña Internacional con Days Off, su colaboración con Off-White™.

El equipo de Marketing y Comunicación de Casanis Group fue, además, finalista en la categoría de Mejor Agencia del Año.

Los dos proyectos premiados muestran cómo un grupo de restauración puede construir marca en distintos momentos de la experiencia del cliente. En Mamzel, la web anticipa el espectáculo antes de la visita. Y en La Plage Casanis, la colaboración con Off-White™ convierte la propia estancia en el beach club en parte de la campaña.