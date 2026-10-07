La Cámara de Comercio de Málaga y el Cuerpo Consular crean una alianza para atraer inversión internacional a la provincia

La Cámara de Comercio de Málaga y el Cuerpo Consular acreditado en Málaga han firmado este martes un convenio de colaboración con el objetivo de establecer un marco estable de cooperación institucional que permita impulsar la internacionalización, la atracción de inversión y la promoción económica de la provincia de Málaga.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y el decano del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, José Luis Ramos Luque, en el marco de una jornada celebrada en la sede de la institución cameral, en la que han participado los cónsules acreditados en la provincia.

Durante el encuentro, José Carlos Escribano ha destacado que el convenio supone una oportunidad para “establecer un marco estable de colaboración y aprovechar mejor las capacidades y los contactos que cada una de las partes puede aportar”. En este sentido, ha señalado que la Cámara mantiene un contacto permanente con el tejido empresarial y conoce sus necesidades, mientras que el Cuerpo Consular constituye una importante red de conocimiento, relaciones y conexión con numerosos países y mercados.

“Poner en común ambas realidades nos permitirá generar nuevas oportunidades para nuestras empresas y, al mismo tiempo, proyectar Málaga hacia el exterior”, ha afirmado el presidente de la Cámara.

El convenio contempla el diseño y desarrollo conjunto de jornadas informativas, encuentros empresariales, misiones comerciales, semanas de promoción de países o bloques económicos y acciones dirigidas a empresas internacionales interesadas en establecerse en Málaga, además de otras iniciativas de interés mutuo.

Uno de los principales ámbitos de actuación será el apoyo a la internacionalización de las empresas malagueñas mediante acciones de información, asesoramiento, promoción exterior, apertura de contactos y acompañamiento en mercados internacionales. Para ello, ambas entidades podrán aprovechar sus respectivas redes y recursos, incluyendo herramientas como el HUB Málaga Export, plataforma de apoyo a las empresas exportadoras.

Asimismo, el acuerdo busca facilitar la llegada, implantación y consolidación en Málaga de empresas internacionales, favoreciendo su integración en el tejido económico local y facilitando el conocimiento del entorno institucional, empresarial y normativo de la provincia.

En este ámbito, también se prevé la organización de jornadas destinadas a empresas internacionales que lleguen o proyecten establecerse en Málaga para dar a conocer los servicios de la Cámara, entre ellos el asesoramiento empresarial, el apoyo a la creación de empresas, la promoción exterior, las misiones comerciales, la formación, las certificaciones, la mediación y el arbitraje.

El decano del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, José Luis Ramos Luque, ha puesto de relieve la importancia de ampliar el papel de los consulados hacia el ámbito empresarial. “La labor de los cónsules no es solamente atender a los ciudadanos que vienen o residen en Málaga. Se abre ahora un tema muy importante, que es la colaboración en servicios para las empresas que vienen a Málaga porque quieren instalarse”, ha señalado.

Ramos Luque ha puesto como ejemplo diferentes iniciativas recientes, como la visita de una representación de Rumanía relacionada con la promoción de la ruta transilvánica o el interés mostrado desde Paraguay para crear una red de distribución de productos del país. “Es muy importante ofrecer estos servicios a todas las empresas de los países que representamos”, ha subrayado.

Cooperación internacional

El convenio contempla también la celebración de encuentros empresariales, jornadas técnicas, foros de inversión, seminarios, agendas de trabajo y misiones comerciales directas e inversas, con el propósito de generar oportunidades de negocio y colaboración entre empresas malagueñas y operadores económicos de los países representados por el Cuerpo Consular.

Entre las líneas de trabajo previstas figura el impulso de las relaciones económicas con diferentes áreas geográficas y bloques internacionales, incluyendo los países del Grupo de Visegrado —República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia—, los Estados miembros de la Organización de Estados Turcos, los países del MERCOSUR y los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo.

También se contempla la colaboración en la recepción y acompañamiento de delegaciones oficiales, económicas, académicas o comerciales procedentes de terceros países, facilitando su contacto con entidades públicas, privadas y asociativas de la provincia.

El acuerdo permitirá, además, facilitar a las empresas información sobre mercados exteriores, procedimientos documentales, certificaciones, barreras regulatorias, normas técnicas, canales de promoción y herramientas de apoyo a la internacionalización.

La firma del convenio se ha producido durante una jornada de trabajo con el Cuerpo Consular acreditado en Málaga, que ha permitido presentar las principales áreas de actividad de la Cámara y sus servicios de apoyo al tejido empresarial. Tras la bienvenida institucional del presidente de la Cámara y del decano del Cuerpo Consular, responsables de la institución han presentado los departamentos de Comercio Exterior y Turismo; Empleo, Formación y Emprendedores; y Competitividad y Servicios Internos, con el objetivo de acercar a los representantes consulares las herramientas que la Cámara pone a disposición de las empresas.