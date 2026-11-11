La Asociación Española Contra el Cáncer inaugura su nueva sede en Rincón de la Victoria para ampliar la atención y los servicios a pacientes y familiares

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha inaugurado su nueva sede local en Rincón de la Victoria, ubicada en la calle José Doblas, Edificio Periana nº1, un espacio más amplio y accesible que permitirá reforzar en el municipio la atención integral que la entidad presta a pacientes con cáncer y a sus familiares. Los datos de actividad y el incremento de la demanda asistencial han hecho necesaria esta ampliación, con el objetivo de seguir garantizando una atención cercana, gratuita y de calidad a todas las personas que la necesiten.

El acto ha contado con la asistencia de Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, y de María Belén Gutiérrez Albarracín, concejala delegada del Área de Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Infancia, Educación y Limpieza de Edificios Municipales. Por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer han participado Juan Carlos Martín, presidente provincial; Carmen Litrán, gerente provincial; y Francisco de la Torre, presidente de la sede local de Rincón de la Victoria, que estuvo acompañado por presidentes y presidentas de otras sedes locales.

La inauguración ha reunido además a una amplia representación del tejido social, sanitario y asociativo del municipio, con la presencia de profesionales del Centro de Salud de Rincón de la Victoria, asociaciones de pacientes, colectivos vecinales, entidades sociales, hermandades, empresas y organizaciones colaboradoras, reflejando el compromiso conjunto de toda la comunidad con las personas afectadas por el cáncer.

La nueva sede nace para dar respuesta a la creciente actividad de la Asociación en el municipio. Solo durante 2025, la entidad atendió a decenas de personas a través de sus servicios gratuitos de atención psicológica, fisioterapia y atención social. En concreto, el servicio de psicología prestó apoyo a 56 personas mediante 125 sesiones; fisioterapia atendió a 50 personas con un total de 258 sesiones; y el área de atención social acompañó a 49 personas a través de 110 intervenciones especializadas. Además, la Asociación concedió ayudas económicas a pacientes y familias por valor de 1.629 euros y contó con la colaboración de 32 personas voluntarias en el municipio.

Las nuevas instalaciones disponen de espacios específicos para la atención profesional y el desarrollo de actividades grupales, incluyendo un despacho para atención psicológica y social, una sala de fisioterapia, una sala polivalente para talleres y actividades, una sala de reuniones, baño adaptado, cocina y almacén.

Uno de los principales avances que permitirá esta ampliación será el refuerzo de los servicios que ya se ofrecen en Rincón de la Victoria y la incorporación de nuevas prestaciones para los pacientes y sus familias. Entre las novedades más destacadas se encuentra la puesta en marcha del servicio de nutrición, una demanda creciente que contribuirá a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con cáncer, complementando la atención integral que caracteriza a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Durante el acto, los representantes de la entidad han destacado que esta nueva sede supone un paso más en la misión de la Asociación de estar cada vez más cerca de los pacientes y de sus familias, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos de apoyo, independientemente de su lugar de residencia. Asimismo, han subrayado la importancia de seguir fortaleciendo la red de colaboración con instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad con más apoyo, más investigación y más esperanza frente al cáncer.

Con esta nueva sede, la Asociación Española Contra el Cáncer reafirma su compromiso con los vecinos de Rincón de la Victoria, poniendo a su disposición un espacio más amplio, moderno y preparado para seguir creciendo junto a las necesidades de pacientes, familiares y supervivientes de cáncer.