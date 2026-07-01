Manuel Olmedo y Paco Reyero clausuran el ciclo de conferencias “De Gálvez 250” en Málaga

Tanto el investigador y vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo, como el periodista y escritor Paco Reyero participarán el próximo jueves 2 de julio a las 19:00 horas en el centro cultural ‘La Malagueta’ en la última sesión del ciclo “De Gálvez 250”, una iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

Bajo el título “La independencia de Estados Unidos y el papel de Bernardo de Gálvez”, la conferencia tiene como objetivo centrarse en una de las figuras centrales en el hito fundacional de los Estados Unidos que expone a Málaga como referencia en la consecución de la independencia en el marco del 250 aniversario de esta.

En un formato de mesa redonda con el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, como moderador, tanto Olmedo como Reyero, se adentrarán no solo en la astucia bélica del héroe malagueño, sino en su pericia como político, gobernador y diplomático y cómo todo ello tuvo un efecto directo en la independencia de las trece colonias del imperio británico.

Manuel Olmedo es una de las figuras más reconocidas en la divulgación del legado hispano en Málaga. Vicepresidente y fundador de la Asociación Bernardo de Gálvez, ha desempeñado un papel clave en el rescate de la figura del héroe malagueño. Su investigación fue fundamental para localizar los dos documentos que resultaron claves para que un retrato de Bernardo de Gálvez, enviado por la Asociación a Washington, fuera colgado en el Capitolio. Pocos días después, De Gálvez era reconocido como Ciudadano Honorario de Estados Unidos.

Por su parte, el periodista Paco Reyero se ha dedicado durante gran parte de su vida profesional a potenciar esa labor divulgativa del legado español en América. Ganador del Premio Fernando de Leyba 2024 por su pieza titulada 'Let me Saber', Reyero también se ha centrado en la figura del héroe malagueño sobre quién escribió el libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington', una piedra más en la labor divulgativa que ha conseguido destacar la importancia de De Gálvez, clave en la victoria de las Trece Colonias frente a Gran Bretaña.

La sesión es la última del programa de seis conferencias que se ha venido desarrollando desde el mes de abril y que ha tenido como objetivo acercar al público el papel de España —y especialmente de Málaga— en la independencia de Estados Unidos, así como poner en valor un legado histórico compartido con proyección internacional.

El ciclo sitúa en el centro la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político nacido en Macharaviaya (Málaga), cuya contribución fue decisiva en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Su liderazgo en campañas como las de Pensacola y Mobile lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de este proceso histórico y en un símbolo de los vínculos históricos entre España y Estados Unidos.

En palabras de Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, “el ciclo ‘De Gálvez 250’ busca contribuir a una mayor comprensión de la huella española en el nacimiento de Estados Unidos y reivindicar la dimensión global de la historia compartida entre España y América. La conferencia de Manuel Olmedo y Paco Reyero va a permitir acercar al público más si cabe la figura del principal héroe hispano, y malagueño, y su papel clave en la configuración de la modernidad”.

El ciclo “De Gálvez 250” se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una efeméride de gran relevancia internacional que Málaga aborda desde su propia historia y su vínculo directo con este proceso histórico a través de la figura de Bernardo de Gálvez.

Durante los últimos tres meses el programa ha contado con la participación de historiadores y escritores como Elvira Roca, Lucas Montojo o María José Rubio; militares como el Almirante Juan Rodríguez Garat y artistas como Augusto Ferrer-Dalmau. Con sus ponencias, todos ellos han contribuido a consolidar Málaga como un espacio de referencia para la reflexión sobre la historia compartida entre España y Estados Unidos.