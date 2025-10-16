LUBACK en Málaga este sábado 18 de octubre presentando "Mojo On" el primer adelanto de su nuevo trabajo

Tras meses de silencio, Luback vuelve a la carga con un nuevo single. "Mojo On", primer adelanto del que será el cuarto álbum de los madrileños. En su nuevo trabajo descubrirás a una banda cargada de energía y más optimista que nunca. Grabada en Neo Music Box y producida por los propios Luback y Jose Caballero, la nueva canción del quinteto navega entre el rock y el hard rock, con un punto de soul añadido que en esta ocasión aportan los coros, cortesía de The Clics.

En palabras de Cristian Corral, líder de la banda, "'Mojo On' es un tema destinado a animar a cualquiera que lo esté pasando mal de una forma inmerecida, hasta el punto de olvidar cuánto vale. Aunque la vida en ocasiones trate de ponerlo difícil y todo parezca oscuro, nada borra nuestro valor como seres humanos únicos, especiales y capaces de todo. 'Mojo On' es una llamada a activar nuestro "mojo", todo nuestro potencial, y mirar el mundo desde el optimismo."

Con su “rock clásico del s. XXI”, Luback lleva más de 10 años destilando música de raíces con estilo propio. Rock, blues, folk y soul se unen en un sonido con fuerza e identidad propias, actual e impregnado de americana. Sus influencias van desde Eric Clapton, Led Zeppelin o The Black Crowes hasta Chris Stapleton, Nathaniel Rateliff o Larkin Poe.

Sus trabajos “Relative Keys For Vital Subjects” (2016), “The Deal”(2019), "The Measure Of The Step" (2021) o "Miles Away" (2023) se encontraron, según medios especializados, entre las mejores publicaciones de rock del momento, tanto a nivel nacional como internacional. Su repercusión en medios como Revista La Heavy, Radio 3, Rock FM, MondoSonoro o Ruta 66 ha ido generando expectación en prensa y público. Su momento ha llegado.