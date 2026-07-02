Little Italy Gastro Fest transformará la plaza de toros de Torremolinos en una gran piazza mediterránea el 27 y 28 de agosto

La plaza de toros de Torremolinos acogerá los días 27 y 28 de agosto Little Italy Gastro Fest, un festival gastronómico y de entretenimiento que propone convertir el recinto en una gran piazza mediterránea de verano inspirada en la tradición y estética italianas. El evento es parte del calendario del programa de ocio Plaza Paraíso, que se celebrará por primera vez en Torremolinos del 25 de julio al 13 de septiembre.

Little Italy Gastro Fest es un proyecto de las promotoras GastronÓmico y Locamente que celebra su primera edición este verano. Su propuesta gira en torno a un concepto de ocio que integra gastronomía italiana con música en directo y distintos espectáculos que rinden homenaje a la dolce vita mediterránea. Con esta temática, la plaza de toros se transformará durante dos noches en un espacio pensado para la conversación y el disfrute sin prisa dirigido a todos aficionados al ocio gastronómico, que podrán degustar algunas de los platos italianos más icónicos, como la pasta fresca, la pizza o los panini, entre otras opciones.

La oferta culinaria del festival incluye cuatro bloques temáticos diferentes: La Barra de la Nonna, con pasta fresca, panini tradicionales y tablas de quesos y embutidos italianos; La Pizza, con pizza al taglio (por porciones) recién hecha; Dolce Italia, con algunas de las especialidades dulces más conocidas de la cocina italiano como el tiramisú, el cannoli y el gelatto artesanal; y El Aperitivo de Hugo, zona de aperitivos con Aperol Spritz, vermut y otras bebidas típicas de la coctelería clásica italiana.

El programa musical contempla música en directo y sesiones de DJ para amenizar la velada. A esto se suman algunos espectáculos musicales con personajes tematizados con identidad italiana y momentos sorpresa distribuidos a lo largo de cada jornada.

La oferta culinaria del festival incluye cuatro bloques temáticos diferentes: La Barra de la Nonna, con pasta fresca, panini tradicionales y tablas de quesos y embutidos italianos; La Pizza, con pizza al taglio (por porciones) recién hecha; Dolce Italia, con algunas de las especialidades dulces más conocidas de la cocina italiano como el tiramisú, el cannoli y el gelatto artesanal; y El Aperitivo de Hugo, zona de aperitivos con Aperol Spritz, vermut y otras bebidas típicas de la coctelería clásica italiana.

Little Italy Gastro Fest nace con la intención de traer a la Costa del Sol ocio de calidad inspirado en una de las culturas gastronómicas más icónicas del Mediterráneo”, afirman desde la organización.

Las entradas están disponibles en las plataformas Forvenues y Zibarit. Cada entrada da acceso automático al sorteo de un viaje a Italia para dos personas entre todos los compradores.