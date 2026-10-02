ITERCON consolida su presencia en Andalucía con la apertura de sede en Málaga

ITERCON, operador global de diseño y construcción perteneciente a Grupo CYCLUS, ha inaugurado sus nuevas oficinas en Málaga capital. La apertura consolida la implantación de la compañía en el sur de España y responde al crecimiento de su actividad en Andalucía desde su llegada a la comunidad en 2024.

Ubicada en la calle Puerta del Mar, en pleno centro de la ciudad, la nueva sede tendrá carácter técnico y operativo, y contará con un equipo permanente desde el que se dará soporte a los proyectos desarrollados en Andalucía. Esta estructura permitirá reforzar la cercanía con clientes y colaboradores, facilitar la coordinación con las obras y seguir ampliando progresivamente el equipo de ITERCON en la región.

El acto de inauguración ha congregado a representantes del ámbito institucional y empresarial, clientes y colaboradores de la compañía, junto al equipo directivo de ITERCON y Grupo CYCLUS. Entre los asistentes se encontraban Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga.

“Esta nueva oficina supone afianzar nuestra apuesta por Andalucía y contar con una estructura estable desde la que seguir creciendo. Queremos estar cerca de nuestros proyectos, clientes y colaboradores, responder con agilidad a sus necesidades y seguir incorporando talento. Málaga vive un momento de gran dinamismo empresarial y tecnológico y queremos acompañar ese desarrollo desde aquí”, señala Alejandro Gallego, director general de ITERCON.

La elección de la ciudad para establecer esta estructura permanente coincide con el avance de ITERCON en proyectos vinculados a sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico de Andalucía. Entre ellos se encuentra el nuevo centro de Imec en Málaga TechPark. La infraestructura estará dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas de semiconductores y contribuirá al posicionamiento de la capital de la Costa del Sol en el ámbito de la industria tecnológica

A pocos kilómetros, en el polígono industrial Intelhorce, ITERCON ha completado una plataforma logística avanzada con uno de los principales operadores internacionales del sector como cliente final. Su trayectoria en la provincia se extiende también a Estepona, donde ha ejecutado el aparcamiento subterráneo y la reurbanización del entorno de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, y avanza en la ejecución del aparcamiento del Bulevar Parque Central.

A estas actuaciones se suma la reciente adjudicación de un tanque de tormentas destinado a reforzar la gestión de las aguas pluviales del municipio. La actividad de ITERCON alcanza asimismo otras ciudades andaluzas como Fuengirola o Sevilla. En esta última, la compañía ejecuta el futuro centro de datos de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), promovido por SANDETEL en la Isla de la Cartuja.