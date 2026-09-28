Málaga se convierte en el epicentro de la música sacra andaluza con la segunda edición de su certamen

La Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero —entidad fundada en el año 2000 y responsable del consolidado Certamen Nacional de Bandas de Música de la ciudad— presenta el II Certamen Andaluz de Música Sacra “Ciudad de Málaga”. Tras el éxito de su primera entrega, esta iniciativa regresa para consolidarse como un espacio estable, único y especializado dentro del panorama cultural de Andalucía.

El certamen tendrá lugar el 3 de octubre a las 19:00 horas en el espacio cultural La Caja Blanca, bajo la conducción del reconocido presentador Alejandro Cerezo Ortigosa. El encuentro cuenta con la destacada colaboración del Ayuntamiento de Málaga y las propias instalaciones de La Caja Blanca, sumando apoyos institucionales estratégicos para potenciar el tejido cultural local.

Un recorrido por la diversidad del género sacro

A diferencia de los encuentros tradicionales enfocados de forma exclusiva en la música procesional, este certamen amplía de manera notable sus horizontes para visibilizar la inmensa riqueza del género sacro en su sentido más amplio. El público asistente podrá disfrutar de un viaje sonoro excepcional que abarca desde motetes y marchas fúnebres de concierto hasta valiosas piezas históricas del siglo XIV, delicadamente interpretadas por agrupaciones de cámara, metales y formaciones de viento de primer nivel autonómico.

Trío Elegía: Ofrecerá un repertorio de gran intimidad musical con sentidas obras de Abel Moreno, Francisco de Paula Solís, Juan Antonio Pedrosa y Vicente Gómez Zarzuela.

Cuarteto Malacitana: Abordará con maestría la solemnidad de compositores tanto históricos como contemporáneos, incluyendo partituras de Joaquín Turina, Francisco J. Moreno, Sebastián Cabezas y Cristóbal López Gándara.

Syrus Brass Quintet: Sorprenderá al público con la sublime interpretación íntegra de "La messe de nostre Dame" (Guillaume de Machaut, 1365), catalogada como una de las obras cumbres absolutas de la música medieval.

Banda Escuela Cruz del Humilladero: Será la encargada de cerrar la jornada, poniendo firmemente en valor la música de creadores clave de la historia musical malagueña como Perfecto Artola, sumando composiciones contemporáneas de Pablo Ojeda y Rafael Hernández.

Preservación del patrimonio y acceso gratuito

Con la sólida puesta en marcha de este proyecto anual, la A.C.M. Banda de Música Cruz del Humilladero reafirma sus objetivos fundacionales de fomentar, preservar y difundir activamente el patrimonio musical sacro, así como promover el valioso intercambio cultural entre talentosos músicos de toda la comunidad autónoma.