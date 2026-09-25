Málaga se prepara para celebrar la solidaridad con el Gran Tardeo «Siempre Fuerte»

Tras la presentación oficial celebrada el pasado jueves, 3 de septiembre, en el Ayuntamiento de Málaga, la organización hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sume al Gran Tardeo Solidario, que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en Isla Pool Málaga.

El acto de presentación contó con la presencia del concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, y del comité organizador de la travesía. En el encuentro participaron Esther Ráez, representante de «Siempre Fuerte», vocal del proyecto solidario y hermana de Pablo Ráez, en representación de la familia Ráez Martínez; José Aldecoa, presidente de FMAEC; y Fernando Moreno, presidente de Fundación Héroes. Previamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantuvo un encuentro privado con Esther Ráez.

La edición de este año destinará su recaudación a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y a Fundación Héroes, dos entidades que trabajan para mejorar la vida de las personas y familias que necesitan apoyo.

UNA TARDE PARA CELEBRAR LA VIDA

El Gran Tardeo Solidario será el broche de oro de una jornada que comenzará por la mañana con una travesía por mar destinada a embarcaciones y clubes participantes. A partir de las 11:30 horas, las embarcaciones se encontrarán frente a Astilleros Nereo, donde Esther Ráez leerá un manifiesto en memoria de su hermano Pablo. A esta travesía se sumará también la Breast Cancer Survivor, formada por mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Por la tarde, la solidaridad se trasladará a Isla Pool Málaga, donde la música, las actuaciones y el buen ambiente serán los protagonistas de un encuentro abierto a la participación ciudadana. El objetivo es que Málaga vuelva a demostrar que el legado de Pablo Ráez sigue vivo y que la solidaridad puede convertirse en una fuerza colectiva capaz de transformar realidades.

La organización invita a familias, amigos, clubes deportivos, entidades, empresas y a toda la ciudadanía a reservar su entrada y compartir esta iniciativa. Cada persona que participa, cada entrada que se adquiere y cada mensaje que se difunde contribuye a que la ayuda llegue más lejos.

MÚSICA, ACTUACIONES Y RIFA SOLIDARIA

El Gran Tardeo Solidario contará con una programación musical que reunirá a DJ Alberto Groove, Insultante Juventud, Blackboard y DJ Darío Rincón, además de una rifa solidaria con sorpresas y premios.

La entrada tiene un donativo de 25 euros e incluye una copa y/o dos cervezas o refrescos. Las entradas ya están disponibles a través de Entradium.

La jornada cuenta con el apoyo de colaboradores y embajadores del proyecto, entre ellos Basti Reyes, de la Fundación Málaga Club de Fútbol, y la influencer malagueña, Pretty & Olé (María Rodríguez); y los clubes de remo Mediterráneo y El Candado.

UN PROYECTO QUE MANTIENE VIVO EL LEGADO DE PABLO RÁEZ

El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» nació como un proyecto de solidaridad y memoria en homenaje a Pablo Ráez, cuya historia y compromiso con la donación de médula ósea movilizaron a miles de personas. La travesía y el tardeo solidario mantienen ese espíritu de unión, generosidad y esperanza, convirtiendo el recuerdo en una oportunidad para seguir ayudando.

La presencia de Esther Ráez, como representante del proyecto y de la familia Ráez Martínez, refuerza el carácter de una iniciativa que no solo recuerda a Pablo, sino que también reivindica la importancia de seguir construyendo una sociedad más solidaria.