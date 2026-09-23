Hyundai Syrluz SYRSA presenta el TUCSON transformado para uso policial

Hyundai Syrluz SYRSA Málaga ha celebrado una jornada dirigida a representantes de las Administraciones Públicas y profesionales del ámbito de la seguridad, en la que se presentó el Hyundai TUCSON transformado y equipado para uso policial.

El encuentro reunió a representantes de las Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agencias de detectives y profesionales de la seguridad privada, que pudieron conocer las posibilidades de transformación y equipamiento específico del TUCSON para su utilización en servicios profesionales.

Una gama adaptada a diferentes necesidades

Uno de los aspectos destacados durante la jornada fue la amplitud de la gama de motorizaciones del Hyundai TUCSON, disponible actualmente en España con opciones de gasolina, híbrido 48V, híbrido eléctrico (HEV) e híbrido enchufable (PHEV).

Esta variedad permite plantear diferentes configuraciones en función del uso y las necesidades de cada organización, incluyendo soluciones electrificadas especialmente relevantes para las flotas de las Administraciones Públicas.

En este sentido, el TUCSON Híbrido eléctrico (HEV) cuenta con etiqueta ECO de la DGT, un elemento que puede resultar especialmente relevante para las Administraciones Públicas a la hora de configurar sus flotas y abordar sus necesidades de movilidad en entornos urbanos con restricciones vinculadas a las emisiones.

Por su parte, el TUCSON Híbrido enchufable (PHEV) dispone de etiqueta CERO de la DGT.

Una jornada enfocada a las necesidades profesionales

Enrique Espinosa, responsable de Administraciones Públicas de Grupo SYRSA, destacó que “Este tipo de encuentros nos permite conocer de primera mano las necesidades de las Administraciones Públicas y de los profesionales de la seguridad y presentar soluciones de movilidad que puedan adaptarse a sus diferentes operativas.”

Por su parte, Antonio Ruiz, gerente de Hyundai Syrluz SYRSA Málaga, señaló que “Para nosotros es importante generar espacios de encuentro con las Administraciones y los profesionales del sector, conocer sus necesidades y mostrar las diferentes posibilidades que ofrece la gama TUCSON.”

Asimismo, Miguel Ángel, jefe de Ventas de Hyundai Syrluz SYRSA Málaga, explicó que “El objetivo es que los profesionales puedan conocer directamente el vehículo, sus posibilidades de transformación y el equipamiento disponible para su utilización en servicios de seguridad.”

La jornada permitió combinar la presentación del vehículo con un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre profesionales vinculados a la movilidad, las Administraciones Públicas y la seguridad.