San Miguel eleva la celebración de sus 60 años en Málaga: un globo aerostático y un DJ Set de altura

San Miguel reunirá el próximo 17 de octubre a 2.000 personas en la Plaza de toros de la Malagueta para disfrutar de las mejores sesiones de música electrónica sobre un globo aerostático. Tras las primeras activaciones del 60º aniversario de la inauguración de su fábrica en 1966, la marca da continuidad a la celebración con un festival único donde los beats de DJ Vikii, Aaron Sevilla y Les Castizos elevarán el fin de semana.

Fiel a su Espíritu Seeker -la actitud de quienes se niegan a conformarse con lo convencional, exploran nuevos caminos y buscan experiencias capaces de despertar emociones - la marca transforma un escenario clásico reviviendo un hito que ya marcó a la ciudad en 1983. Si en aquel momento San Miguel sorprendió a los malagueños desplegando su emblemático globo aerostático en la Plaza de la Constitución, este 17 de octubre vuelve a elevar la energía en la Plaza de toros de la Malagueta convirtiendo, por primera vez en la ciudad, ese mítico globo aerostático en el escenario para el disfrute de los mejores DJ sets.

La música comenzará a sonar a partir de las 18:30 h, momento en que el recinto abrirá sus puertas para recibir a todos los amantes de la música electrónica. La fiesta arrancará a las 19:00 h con DJ Vikii, un auténtico referente a la hora de conectar con el público, que romperá el hielo desde abajo para protagonizar el momento más esperado de la tarde: ver subir el globo al cielo. A las 21:00h tomará el relevo Aaron Sevilla, una de las figuras más influyentes del panorama Afro House e Indie Dance internacional, que desplegará su característico sonido envuelto en ritmos envolventes. El broche final llegará a las 23:00 h con la arrolladora energía y el estilo inconfundible de Les Castizos, el dúo malagueño por excelencia famoso por convertir cada actuación en una fiesta sin fin.

Tres brindis por una entrada

Podrán acceder al festival todos los malagueños y visitantes que quieran unirse a esta gran celebración consiguiendo sus entradas de dos formas muy sencillas a través del Seeker Pass de San Miguel. Esta plataforma de experiencias de la marca pone a disponibilidad de todos los seekers propuestas exclusivas, contenidos inéditos y muchas más ventajas pensadas para quienes no dan nada por establecido. Para conseguir las entradas y descubrir el escenario de altura de San Miguel, los asistentes solo tendrán que reunir 3 pincodes presentes en los collarines de San Miguel en los bares y restaurantes adheridos a la promoción, o bien realizar una compra superior a 5 € en cualquier referencia de San Miguel en supermercados y tiendas de alimentación.

Toda la participación se gestionará de forma rápida a través de esta plataforma, donde las participaciones canjearán cualquiera de las anteriores propuestas por un código QR directo para acceder a la plaza. Con este hito, San Miguel reafirma su compromiso con el impulso del ocio local, uniendo tradición, dinamización comercial y vanguardia musical para celebrar sesenta años de historia compartida con Málaga.