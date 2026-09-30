El Ayuntamiento de Málaga presenta el XXX Trofeo de Golf ‘Ciudad de Málaga’, que se celebrará en el Real Guadalhorce Club de Golf

El XXX Trofeo de Golf Ciudad de Málaga va a reunir este fin de semana a cerca de 350 deportistas en el Real Guadalhorce Club de Golf. El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, se ha reunido esta mañana con el director de Real Guadalhorce Club de Golf, Ignacio Sánchez; y con el director de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel Navarro, para conocer los detalles de la competición de este año.

La modalidad para este trofeo es Individual Stableford con tres categorías y, para que éstas sean equitativas del total de inscritos y por orden de hándicap, se dividen las inscripciones en tres bloques, eso quiere decir al 33%, la bola más cerca en los hoyos 2 y 17. Recibirán trofeo los tres mejores clasificados de cada categoría, así como el premio Scratch.

El plazo de inscripción se cierra mañana, a las 12:00 horas, y puede realizarse en la web https://guadalhorce.com/calendario-competiciones-guadalhorce-golf/ El precio para participar será de 25 euros para los socios y de 80 euros para los no socios del club; y de 10 euros para los socios juniors y de 35 euros para los junior no socios.

La competición se abrirá el sábado 3 de octubre, a las 09:00 horas de la mañana y se cerrará a las 15:00 horas. El domingo el horario será el mismo y la clausura será el mismo día a las 20:00 horas.