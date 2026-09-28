LOOK HERE®: la nueva escuela de alto rendimiento creativo impulsada por El Cuartel y RK People Group

LOOK HERE® parte de una premisa: la creatividad no es una profesión, sino una capacidad que puede entrenarse, practicarse y aplicarse en cualquier ámbito. LOOK HERE® busca acercar los procesos y herramientas del pensamiento creativo a personas independientemente de su profesión, experiencia o sector.

La escuela comienza su actividad con THE CREATIVE RUSH, un hackatón de 48 horas que reunirá a 40 participantes los días 3 y 4 de octubre en La Cochera Cabaret de Málaga. Durante dos días trabajarán sobre un reto real que se desvelará al comienzo del hackatón, recorriendo un proceso inspirado en el trabajo creativo profesional que combinará estrategia, concepto, pensamiento creativo, inteligencia artificial y medios.

“Con LOOK HERE queremos entrenar la creatividad desde la práctica. Buscamos generar reflexión, inconformismo y, sobre todo, despertar criterio”, ha asegurado Alfonso Pérez, CEO de El Cuartel. Por su parte, Javier Maldonado Díaz-Ángel, CEO de RK People Group, ha destacado: “LOOK HERE surge en Málaga con la ambición de convertirse en un referente nacional en creatividad. Queremos crecer desde aquí y llevar este modelo a nuevos territorios, perfiles y sectores”.

El proyecto y THE CREATIVE RUSH cuentan además con el apoyo de Fermento, O Mamma Mia, Cervezas Victoria, Clesseys, La Vieja Fábrica, Puerto de Indias, La Carloteña, Squirrel y Pasedeprensa, marcas y colaboradores que han querido sumarse al proyecto desde su nacimiento.