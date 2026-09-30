Las mujeres con cáncer de mama reclaman sentirse cuidadas, escuchadas e informadas y participar durante todo el proceso de la enfermedad

Sentirse cuidada más allá del tratamiento, poder comprender lo que ocurre y participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa. Encontrar espacios donde sentirse acogida y contar con profesionales que tengan tiempo para escuchar. Estas son algunas de las necesidades que las propias mujeres con cáncer de mama consideran hoy prioritarias y que centran la nueva evolución de la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’ de la Asociación Española contra el Cáncer.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación reclama una atención más humana e integral que responda no solo a la enfermedad, sino también al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de cáncer de mama. Porque detrás de cada caso hay una mujer con una experiencia única y necesidades que van mucho más allá del tratamiento médico.

El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad. Aunque la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8 %, gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz, todavía existen importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes.

La campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’, puesta en marcha por la Asociación en 2025, marcó un punto de inflexión al dar voz a las pacientes y a su entorno, mostrando la diversidad de experiencias que existen detrás de un mismo diagnóstico. En 2026, la campaña evoluciona para profundizar en esa escucha y poner el foco en aquellas necesidades que las propias mujeres identifican hoy como prioritarias.

“En la Asociación Española Contra el Cáncer defendemos una atención que ponga a la persona en el centro. Sabemos, porque nos lo trasladan las propias pacientes, que afrontar un cáncer de mama va mucho más allá del tratamiento médico. Necesitan información clara, sentirse acompañadas, participar en las decisiones que afectan a su proceso y contar con profesionales que puedan escuchar sus necesidades. Avanzar hacia una atención más cercana, humana e integral es un compromiso que debemos asumir entre todos”, señala Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga.

Más de 1.100 pacientes con cáncer de mama atendidas en Málaga

La labor desarrollada por la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia refleja la necesidad de mantener recursos especializados para las personas afectadas por esta enfermedad. Durante el último año, los profesionales de la entidad atendieron en Málaga a 1.125 pacientes con cáncer de mama, que recibieron un total de 8.374 sesiones de atención profesional a través de un modelo integral y multidisciplinar adaptado a las distintas necesidades del proceso oncológico.

Entre los servicios más demandados destacó la atención psicológica donde fueron atendidas 661 personas, que recibieron 2.609 sesiones de apoyo emocional y acompañamiento. El servicio de Atención Social recibió a 418 pacientes, realizando 803 sesiones orientadas a afrontar las repercusiones familiares, laborales, económicas y sociales derivadas de la enfermedad.

Por su parte, el área de Fisioterapia atendió a 557 pacientes y desarrolló 4.392 sesiones, contribuyendo a la recuperación funcional y al tratamiento de secuelas derivadas de los procesos quirúrgicos y oncológicos.

Además, el servicio de Nutrición atendió a 223 pacientes, ofreciendo orientación personalizada durante las distintas fases de la enfermedad. Y los servicios de Logopedia y Asesoramiento Jurídico prestaron atención especializada a 4 y 8 pacientes, respectivamente. Finalmente hay que destacar que desde la sede de Málaga se hicieron 532 donaciones o préstamos de material ortoprotésico como sillas de ruedas, camas articuladas, pelucas, turbantes, prótesis mamarias o cojines para las mujeres operadas.

Todos estos recursos son completamente gratuitos tanto para pacientes como para familiares y pueden solicitarse a través del teléfono 900 100 036, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Más de ciento cincuenta acciones previstas en la provincia de Málaga

La actividad de las trece sedes locales de la Asociación Española Contra el Cáncer (Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja; Antequera, Ronda, Coín, Alhaurín de la Torre) y de la sede provincial de Málaga va a ser muy intensa durante el mes de octubre. Está previsto que se instalen setenta y cinco mesas informativas de prevención en más de 25 municipios de la provincia y también que se iluminen de rosa todas las sedes de la Asociación en la provincia de Málaga junto a ayuntamientos y lugares emblemáticos de cada municipio.

Respecto a la iluminación en rosa, este año la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha ampliado la acción del “Foco Solidario” con 200 unidades nuevas, lo que significa que un total de 350 establecimientos se han sumado a esta iniciativa para mostrar su apoyo a las pacientes de cáncer de mama. Este año es especialmente significativo el apoyo del Grupo Carrefour, el de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cruz de Humilladero, que aporta 13 establecimientos, y el del mundo cofrade, con 18 cofradías que van a iluminar su casa Hermandad, con Rescate, Esperanza, Amor, Cena, Zamarrilla y Paloma entre las que su suman este año. Como novedad de la campaña del Foco Solidario, todos los establecimientos que se sumen podrán participar en un concurso de escaparates que se va a hacer por distritos y tendrán lazos rosas para que los repartan entre sus clientes.

Como evento principal de la campaña de cáncer de mama, el 7 de octubre tendrá lugar, en la explanada del cubo del Museo Pompidou (Muelle 1), el desfile de moda “Pasarela contra el cáncer de mama” en el que desfilarán diez mujeres y un hombre, todos ellos pacientes de cáncer de mama, con diseños de Sonia Peña gracias a Málaga de Moda. Con la presencia masculina la asociación pretende simbolizar que el cáncer de mama también afecta en un 1% a los varones. Un año más, el desfile cuenta con la colaboración imprescindible de la Diputación, a través de su marca Málaga de Moda y de Nueva Moda Producciones (Pasarela Larios), dirigida por María José González.