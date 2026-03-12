Visitamos Eme de Mariano, en el centro de la capital

Eme de Mariano se encuentra en un entorno idílico, a los pies de la Catedral, en plena Calle Císter. Desde su establecimiento, Mariano Rodríguez, apuesta por la cocina malagueña, pero con los toques de la gastronomía innovadora del gran chef que es. De esta forma, desarrolla una cocina de calidad, donde la materia prima, el producto fresco y de kilómetro cero, es el gran protagonista. Destacan su ensaladilla rusa, sus huevos rotos con habitas o el cachopo, que a pesar de ser originario de Asturias, también domina y le da un toque muy malagueño.

La cocina de EME de Mariano apuesta por una cocina de mercado, en donde prima la calidad de la materia prima, y recetas malagueñas y andaluzas, que Mariano les da su toque personal, como el gazpachuelo. De hecho, el año pasado fue galardonado como el restaurante con el mejor gazpachuelo de toda España. No podía ser de otra manera, que un establecimiento malagueño ostentara este título, siendo una de las recetas más emblemáticas de la provincia.

Además, nos trasladamos virtualmente a Higuerón Resort para conocer el calendario 2026 de A Cuatro Manos, la iniciativa impulsada por Diego Gallegos que convierte Arara Bistro Bar en escenario de un formato muy especial: una cena única en la que dos -o más- cocineros comparten fogones durante una sola noche para crear un menú exclusivo, resultado de la técnica, el diálogo y una visión común del producto.