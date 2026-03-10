Manuela Ocón recibe el Premio Ricardo Franco

La directora de producción Manuela Ocón recibe esta noche el Premio Ricardo Franco en el Teatro Cervantes. Con una trayectoria de casi tres décadas, ha participado en más de una veintena de largometrajes y series de ficción, recorriendo desde 1996 todas las categorías del departamento de producción y consolidándose como una profesional clave en proyectos de gran complejidad artística y logística.

Tras sus primeros trabajos a las órdenes de cineastas fundamentales como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, su carrera se vincula de manera decisiva a directores como Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego o Paco Baños, con quienes contribuyó a renovar el panorama del cine andaluz y español desde una mirada autoral y contemporánea.

Su colaboración con Alberto Rodríguez y la productora Atípica Films ha sido determinante. Ha participado en títulos de referencia como 7 vírgenes (2004), After (2008), Grupo 7 (2012), La isla mínima (2014), El hombre de las mil caras (2016) y la serie La peste (2017–2019). En 2022 asumió la dirección de producción de Modelo 77, trabajo que le valió el Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción y el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.