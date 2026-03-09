La agenda de este lunes en el Festival de Cine de Málaga

16:00Aquella sombra desvanecía
Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.
Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial
16:00Dreams for a Better Past, Toda la vida para siempre, Éter, Canciones Para Morir en La Habana, Hulum
Centro Cultural Mª Victoria AtenciaDocumentales Cortometrajes Sección Oficial
16:00Cortometrajes Animazine Sección Oficial PROGRAMA ÚNICO
16:00Montse. La penúltima bodega. Piedra a piedra
Teatro EchegarayCinema Cocina Cortometrajes Sección Oficial
16:30Los que dicen ¡No!
Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.
Cine Albéniz4América, América
16:30 Cortometrajes de Afirmando los derechos de las mujeres
Sala de Turismo y Deporte de Andalucía
17:00Altas capacidades
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
17:00El Guardián
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
17:00Femení, singular
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
17:00Millennial Mal
Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso
17:30El desencanto
Auditorio Christine Ruiz-PicassoPelícula de Oro
18:30Panic Show
Centro Cultural Mª Victoria Atencia Documentales Cortometrajes Sección Oficial
18:30El abrazo de los peces (15 años después)
Teatro EchegarayDocumentales Pases especiales
19:00Mil pedazos
Cine Albéniz 3 Largometrajes Sección Oficial
19:00Cortometrajes Sección Oficial. PROGRAMA 3
19:15Después de Kim
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
19:15Lapönia
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
19:30Viaje al país de los blancos
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
19:30Auri
Cine Albéniz 1 Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
20:00Agatha y el amor
Sala de Turismo y Deporte de Andalucía Afirmando los derechos de las mujeres / Cortometrajes
20:30Ese niño de la fotografía. Carlos Saura.
Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales
21:00Raquel Meller. Insumisa y Divina
Cine Albéniz4Documentales Pases especiales
21:15Il ragazzo dai pantaloni rosa
Teatro EchegarayMosaico: Panorama Internacional
21:30Los justos
BIZNAGA CIUDAD DEL PARAÍSO
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
21:30Neurótica anónima
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial
21:30Hugo 24
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
21:30Where Is Samuel?
Centro Cultural Mª Victoria Atencia Documentales Cortometrajes Sección Oficial
Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial
22:00Todos los colores
Cine Albéniz 1 Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
22:00Cortometrajes Sección Oficial. PROGRAMA 4
