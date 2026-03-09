CON ALUMINIOS MATA, LA ELEGANCIA DEL SABER HACER

La agenda de este lunes en el Festival de Cine de Málaga

Las películas, las salas, los horarios... no te pierdas nada y elige tu plan

Redacción

Málaga |

16:00Aquella sombra desvanecía

Pase disponible para público el mismo día de la proyección si quedan localidades libres.

Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial

16:00Dreams for a Better Past, Toda la vida para siempre, Éter, Canciones Para Morir en La Habana, Hulum

Centro Cultural Mª Victoria AtenciaDocumentales Cortometrajes Sección Oficial

16:00Cortometrajes Animazine Sección Oficial PROGRAMA ÚNICO

Cine Albéniz

16:00Montse. La penúltima bodega. Piedra a piedra

Teatro EchegarayCinema Cocina Cortometrajes Sección Oficial

16:30Los que dicen ¡No!

Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.

Cine Albéniz4América, América

16:30 Cortometrajes de Afirmando los derechos de las mujeres

Sala de Turismo y Deporte de Andalucía

17:00Altas capacidades

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

17:00El Guardián

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

17:00Femení, singular

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

17:00Millennial Mal

Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso

17:30El desencanto

Auditorio Christine Ruiz-PicassoPelícula de Oro

18:30Panic Show

Centro Cultural Mª Victoria Atencia Documentales Cortometrajes Sección Oficial

18:30El abrazo de los peces (15 años después)

Teatro EchegarayDocumentales Pases especiales

19:00Mil pedazos

Cine Albéniz 3 Largometrajes Sección Oficial

19:00Cortometrajes Sección Oficial. PROGRAMA 3

Cine Albéniz

19:15Después de Kim

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

19:15Lapönia

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

19:30Viaje al país de los blancos

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

19:30Auri

Cine Albéniz 1 Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

20:00Agatha y el amor

Sala de Turismo y Deporte de Andalucía Afirmando los derechos de las mujeres / Cortometrajes

20:30Ese niño de la fotografía. Carlos Saura.

Auditorio Christine Ruiz-PicassoDocumentales Pases especiales

21:00Raquel Meller. Insumisa y Divina

Cine Albéniz4Documentales Pases especiales

21:15Il ragazzo dai pantaloni rosa

Teatro EchegarayMosaico: Panorama Internacional

21:30Los justos

BIZNAGA CIUDAD DEL PARAÍSO

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

21:30Neurótica anónima

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial

21:30Hugo 24

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

21:30Where Is Samuel?

Centro Cultural Mª Victoria Atencia Documentales Cortometrajes Sección Oficial

21:50Aquella sombra desvanecía

Cine Albéniz3Largometrajes Zonazine Sección Oficial

22:00Todos los colores

Cine Albéniz 1 Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

22:00Cortometrajes Sección Oficial. PROGRAMA 4

Cine Albéniz

