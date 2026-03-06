El Festival de Cine de Málaga despliega la alfombra roja de su 29 edición

Ya está en marcha una nueva edición del Festival de Cine de Málaga, la número 29 en la que 22 películas (12 españolas y 10 latinoamericanas) competirán por la Biznaga de Oro. A ellas hay que sumar 21 películas (19 españolas y 2 latinas) en sección Oficial no competitiva, incluida la clausura.

Hoy, más allá de la gala inaugural a las 20h., se lleva a cabo el primer estreno en el Teatro Cervantes será a las 22:30, el de la cinta Calle Málaga que protagoniza Carmen Maura y que dirige Maryam Touzani. Además, de la sección Zonacine hoy se estrena la película de Sol Iglesias Los nadadores.

Este primer viernes, el lado más malagueño lo ponen los Cortometrajes Málaga, en dos programas, a las 20h y a las 22:30 en el Cine Albéniz. Los títulos: En Toronto no pasan estas cosas, 25 haikus animados, Roshini, Verderojo, Fragmentos anacrónicos, The Saint Antoine, El bahía, A pesar de las ruinas, y Papá Noel ha muerto. El director de este corto, Gerardo Ballesteros, nos cuenta esta historia.

En el segundo programa se estrena Las desqueridas, Tendrá tus ojos, La bohème, Ghosting y otros fantasma, Churrería Maravillas, La hora escrita, Ring ring e Inquilinos.