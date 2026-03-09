Esta noche, a las 21:30, en el Teatro Cervantes, la actriz Victoria Vera recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso, un reconocimiento a los imprescindibles del cine.

Figura imprescindible de la escena española, comenzó su formación artística a los cuatro años con estudios de ballet clásico, perfeccionando su técnica con maestros como Karen Taft, primera bailarina, y Leif Orbeng, director de la Ópera de Copenhague. Su vocación interpretativa se consolidó a los 13 años en la escuela de William Layton y Miguel Narros, bajo el método Stanislavski.

En cine ha brillado internacionalmente con títulos como Asignatura aprobada de José Luis Garci, nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera, y Testigo azul, seleccionada en Berlín. Ha trabajado en coproducciones con Estados Unidos, Italia y México junto a Anthony Quinn, Peter Fonda y Alice Cooper. Su filmografía abarca éxitos de taquilla y cine de género, como Las adolescentes, La diputada o Acosada.

En televisión se convirtió en icono popular con Cañas y barro de Blasco Ibáñez, galardonada con el TP de Oro.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Victoria Vera es elegancia, autenticidad y talento, una actriz que domina cámara y escenario, y una mujer emprendedora que ha vivido la libertad en primera persona, ganándose respeto y admiración.