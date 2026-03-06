INAUGURACIÓN DEL 29 FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

Juan Antonio Vigar: "La industria quiere Málaga porque lo considera un Festival útil"

Arranca hoy un nueva edición con el lema "La cultura es encuentro y Málaga el momento"

Redacción

Málaga |

Comenzamos una nueva edición del Festival de Cine de Málaga hablando con su máximo responsable, Juan Antonio Vigar, quien nos cuenta esa alternativa de los vuelos chárter como alternativa a una alta velocidad ferroviaria que todavía no llega hasta Málaga capital.

"Tenemos que atender a los espectadores", menciona Vigar, quien además argumenta que "la industria quiere Málaga porque lo considera un Festival útil". Y de ahí explica la abundante sección oficial, "hemos optado por dar ese apoyo y sello".

