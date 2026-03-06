Juan Antonio Vigar: "La industria quiere Málaga porque lo considera un Festival útil"

Comenzamos una nueva edición del Festival de Cine de Málaga hablando con su máximo responsable, Juan Antonio Vigar, quien nos cuenta esa alternativa de los vuelos chárter como alternativa a una alta velocidad ferroviaria que todavía no llega hasta Málaga capital.

"Tenemos que atender a los espectadores", menciona Vigar, quien además argumenta que "la industria quiere Málaga porque lo considera un Festival útil". Y de ahí explica la abundante sección oficial, "hemos optado por dar ese apoyo y sello".