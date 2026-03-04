Actividades del Festival más allá de la gran pantalla

Este viernes comienza una nueva edición del Festival de Cine de Málaga, la número 29 donde más allá de la proyección de más de 250 audiovisuales, la ciudad se llena de múltiples actividades en diferentes puntos.

La calle Larios acogerá la habitual alfombra roja, donde más allá de las habituales fotos para el recuerdo, contará en la Plaza de la Constitución con una pantalla en la que poder seguir el día a día del Festival, como las diarias alfombras rojas.

En la zona de la Malagueta, repite La Villa del Mar, donde más allá de las mesas redondas y las actividades en torno al mundo de la industria, desde el sábado y hasta el jueves, tienes la oportunidad de disfrutar de la música en directo. Sábado y domingo, son a las 12:30 y a las 18h, y ente semana a las 18h de la tarde, las propuestas van desde El rock se cuela en el cine, Las Dianas o Vicky King Band.

Otro punto, en la puerta del Hotel Málaga Palacio, donde Repsol ha puesto en marcha un stand desde el que Kinótico, el programa de cine de Onda Cero, desarrollará su programación diaria con entrevistas a los protagonistas de la semana. El viernes 13 por ejemplo, estará en ese punto Hugo Silva, que viene a Málaga a presentar la película Cada día nace un listo. Detalles que nos ha comentado en Onda Cero Málaga Ana Bella García, gerente de patrocinio de ocio de Repsol.