¿Cómo puedo acudir al Festival?

En cuatro días comienza el 29 Festival de Cine de Málaga, una nueva edición en la que desde este viernes y hasta el domingo 15 de marzo se van a proyectar 263 audiovisuales. Muchas películas, documentales y cortos, pero ¿sabes cómo hacer para poder asistir a los diferentes pases?
Te damos algunos 'tips' para que entiendas mejor la programación del Festival. Las películas de la sección oficial se estrenan en el Teatro Cervantes, el día después o a los dos días, se exhibe en el Cine Albéniz, y también en los Cines Rosaleda. Pero es que además también puedes acudir al pase de prensa, que son en el Albéniz y que suelen tener lugar o la mañana del estreno o la tarde anterior.
Eso sí, solo es viable votar al Premio del Público si se acude al pase en el Teatro Cervantes.
PRECIOS
TEATRO CERVANTES
Galas de Inauguración y Clausura 30€ / 22€ / 16€
Sección Oficial 15€
CINE ALBÉNIZ
Todos los pases 8€ Excepto cortos a 6€ y el ciclo América, América por invitación a retirar en taquilla o web, 2 por personas.
TEATRO ECHEGARAY
La Cápsula del Tiempo, Mosaico, Documental Pase Especial,
Mariano Cohn y Gastón Duprat Retrospectiva y Pases Especiales Largometrajes 6€
Cinema Cocina Sección Oficial 15€
CENTRO CULTURAL PROVINCIAL MARÍA VICTORIA ATENCIA
Todos los pases 6€
SALA DE TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA
Todos los pases 6€
AUDITORIO CHRISTINE RUIZ-PICASSO
Todos los pases 6€
MULTICINES ROSALEDA
Todos los pases 6€
MARATÓN DEL FESTIVAL
A la venta el sábado 14 de marzo, una vez conocido el palmarés.
COMPRA CON DESCUENTO PROGRESIVO
De 5 a 9 entradas 10%
De 10 a 19 entradas 15%
20 o más entradas 20%
· Solo dos entradas como máximo para una misma sesión.
· Excepto Inauguración, Clausura y Concierto de Clausura.
PRECIO ESPECIAL PARA DESEMPLEADOS
1 entrada por 4€
· Únicamente para Maratón (domingo 15 de marzo).
· Acreditación con tarjeta demandante empleo vigente en fecha.
¿Dónde comprar las entradas? En las taquillas de los diferentes espacios, además de en www.festivaldemalaga.com o en www.unientradas.es