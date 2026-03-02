¿Cómo puedo acudir al Festival?

En cuatro días comienza el 29 Festival de Cine de Málaga, una nueva edición en la que desde este viernes y hasta el domingo 15 de marzo se van a proyectar 263 audiovisuales. Muchas películas, documentales y cortos, pero ¿sabes cómo hacer para poder asistir a los diferentes pases?

Te damos algunos 'tips' para que entiendas mejor la programación del Festival. Las películas de la sección oficial se estrenan en el Teatro Cervantes, el día después o a los dos días, se exhibe en el Cine Albéniz, y también en los Cines Rosaleda. Pero es que además también puedes acudir al pase de prensa, que son en el Albéniz y que suelen tener lugar o la mañana del estreno o la tarde anterior.

Eso sí, solo es viable votar al Premio del Público si se acude al pase en el Teatro Cervantes.

PRECIOS

TEATRO CERVANTES

Galas de Inauguración y Clausura 30€ / 22€ / 16€

Sección Oficial 15€

CINE ALBÉNIZ

Todos los pases 8€ Excepto cortos a 6€ y el ciclo América, América por invitación a retirar en taquilla o web, 2 por personas.

TEATRO ECHEGARAY

La Cápsula del Tiempo, Mosaico, Documental Pase Especial,

Mariano Cohn y Gastón Duprat Retrospectiva y Pases Especiales Largometrajes 6€

Cinema Cocina Sección Oficial 15€

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL MARÍA VICTORIA ATENCIA

Todos los pases 6€

SALA DE TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCÍA

Todos los pases 6€

AUDITORIO CHRISTINE RUIZ-PICASSO

Todos los pases 6€

MULTICINES ROSALEDA

Todos los pases 6€

MARATÓN DEL FESTIVAL

A la venta el sábado 14 de marzo, una vez conocido el palmarés.

COMPRA CON DESCUENTO PROGRESIVO

De 5 a 9 entradas 10%

De 10 a 19 entradas 15%

20 o más entradas 20%

· Solo dos entradas como máximo para una misma sesión.

· Excepto Inauguración, Clausura y Concierto de Clausura.

PRECIO ESPECIAL PARA DESEMPLEADOS

1 entrada por 4€

· Únicamente para Maratón (domingo 15 de marzo).

· Acreditación con tarjeta demandante empleo vigente en fecha.

¿Dónde comprar las entradas? En las taquillas de los diferentes espacios, además de en www.festivaldemalaga.com o en www.unientradas.es