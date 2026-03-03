El Festival vuelve a sacar su lado más solidario

El Festival de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga organizan un año más, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, el Espacio Solidario. Este evento se celebrará del 7 al 14 de marzo en la plaza de la Merced en el marco del 29 Festival de Málaga.

El Espacio Solidario tiene como objetivo abrir el Festival a los diferentes colectivos sociales y fomentar su inclusión. Para ello, participarán 42 asociaciones y entidades sociales de la ciudad que incentivarán y potenciarán la visibilidad de estos grupos ciudadanos. En esta octava edición, tendrá de nuevo un modelo basado en actividades divulgativas (de acceso libre y gratuito) de las diferentes asociaciones que participan y cuya temática es muy variada. Por tanto, es una iniciativa transversal, con actividades de todo tipo (proyecciones, mesas redondas, talleres…) de temática inclusiva y social.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En nuestro espacio preparándonos para el Festival, hablamos de esta iniciativa con Juan Carlos Barroso, director en Andalucía de Fundación La Caixa.