Kira Miró presenta la gala inaugural del Festival de Cine, con Calle Málaga como primer estreno

La actriz canaria dirige el inicio de la 29 edición en la que entra a concurso este viernes la primera película

Redacción

Málaga |

Este viernes comienza la 29 edición del Festival de Cine de Málaga con una gala inaugural que presentará la actriz Kira Miró, y contará con las actuaciones musicales del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante catalana Lia Kali, que pondrán la banda sonora a una velada que marcará el inicio de diez días dedicados al cine en español.

Durante la ceremonia se presentará el jurado de largometrajes de la Sección Oficial, presidido por la cineasta Jaione Camborda e integrado por la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel; el escritor y guionista Santiago Roncagliolo; la actriz Loreto Mauleón; la directora Belén Funes; el actor y director Gastón Pauls, y la escritora Rosa Montero.

Asimismo, se dará a conocer el conjunto de contenidos y secciones que conforman la programación de esta 29 edición, que volverá a tender puentes entre España y Latinoamérica y a reunir obras procedentes de 71 países.

A las 20h comenzará la gala inaugural, y a las 22:30 se estrenará la primera película que entra a concurso, Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura.

