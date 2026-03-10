Dos series de estreno de Atresmedia llegan al Festival de Cine de Málaga

El Festival de Cine de Málaga se abre también al mundo de las series. En esta nueva edición, el certamen malagueño cuenta en exclusiva con el estreno de la segunda temporada de dos de las series con más recorrido de Atresmedia, Entre tierras y La nena.

El miércoles a las 17h de la tarde en el Cine Allbéniz, se proyecta el primer capítulo de la segunda temporada de Entre tierras. Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, y junto a ella: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán o José Pastor entre otros. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de Entre tierras, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Y el jueves, a las 17h y en el Albéniz, turno para La nena, la serie que dará continuidad a las historias de La novia gitana y La red púrpura, las novelas de Carmen Mola. Esta en concreto es una adaptación libre del tercer libro de la saga, del que toma su nombre. La nena ha sido dirigida por Paco Cabezas, y está protagonizada por Nerea Barros, Lucia Martín y Mona Martínez entre otros.

Tras ambos estrenos habrá oportunidad de disfrutar de un coloquio con los actores.