El COPAO distingue en Málaga a entidades y profesionales por su impulso a la atención psicológica y el acompañamiento a colectivos vulnerables

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) celebró este jueves en Málaga la tercera edición de los Premios Compromiso con la Psicología con motivo del Día del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan. Durante el acto, que tuvo lugar en la sede provincial del COPAO, y fue presentado por el vicesecretario del Colegio, José Antonio García, se distinguió a personas, instituciones públicas y entidades privadas que impulsan la atención psicológica y el acompañamiento a colectivos vulnerables en la provincia.

“Los Premios Compromiso con la Psicología es una cita ya ineludible en la que queremos seguir poniendo en valor el compromiso de trayectorias de compañeras y compañeros impecables así como de instituciones y entidades que apuestan por el abordaje desde los

profesionales de la psicología para cuidar de nuestra salud mental. Queremos seguir manteniendo el compromiso y el trabajo de poner en valor y dignificar a los profesionales de la Psicología. Estos premios son un entorno fantástico para conseguirlo”, señaló la decana del COPAO, Mariela Checa.

Esta ceremonia también se llevó a cabo en las provincias en las que el COPAO tiene sede (Almería, Granada y Jaén). En cada una se entregaron un total de tres premios, uno por cada categoría: ‘persona física’, ‘entidad privada’ e ‘institución pública’. En el caso de Málaga, los premiados fueron: Alicia Eva López Martínez en la categoría de ‘persona física’, por su destacada trayectoria como Doctora en Psicología y Catedrática de Universidad y por su contribución al avance de la Psicología de la Salud; la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) en la categoría de ‘entidad privada’, por su compromiso con la atención psicológica especializada en el ámbito oncológico, y los Programas de Atención Psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en la categoría de ‘institución pública’, por su trayectoria pionera en la atención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, así como a sus hijas e hijos. Con estos tres premios, el COPAO ha distinguido, un año más, a aquellas entidades y profesionales que impulsan tanto la atención psicológica como el acompañamiento a colectivos vulnerables en la provincia de Málaga.

Premiados por el COPAO en Málaga

El primer reconocimiento de la noche fue el de la categoría de ‘institución pública’, que recayó sobre los Programas de Atención Psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía. A través de los programas de atención psicológica desarrollados por entidades especializadas en los Centros Provinciales y Centros Municipales del Instituto Andaluz de la Mujer, el IAM ha consolidado un modelo de referencia orientado a la protección, recuperación emocional, empoderamiento y prevención, con una intervención adaptada a las distintas fases y manifestaciones de la violencia.

El segundo reconocimiento, en la categoría de ‘entidad privada’, fue para la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2001 por personas que habían vivido de cerca la enfermedad oncológica, con el objetivo de ofrecer asistencia psicológica especializada y apoyo social a pacientes y familiares.

El último Premio Compromiso 2026 en Málaga en la categoría ‘persona física’ fue para Alicia Eva López Martínez, quien a lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad investigadora, reflejada en más de cien publicaciones científicas, capítulos de libro y obras de referencia, participando de manera continuada desde 1997 en proyectos de investigación competitivos de ámbito público.